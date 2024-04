Hallan muerta a estudiante del Conalep cerca de la presa El Tule en Jalisco

Habitantes del municipio de Arandas, en el estado de Jalisco, se encuentran conmocionados por el feminicidio de Tania Serratos Pérez, una joven de 18 años de edad. De acuerdo con medios locales, la víctima recientemente había cumplido la mayoría de edad y era estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

Según los primeros reportes, el cuerpo de la joven fue localizado el sábado por la mañana dentro de una brecha cercana a la presa El Tule. Aparentemente, el cadáver presentaba lesiones visibles, por lo que habitantes del municipio se han manifestado en redes sociales, para exigir justicia por el feminicidio de la estudiante, quien estaba próxima a terminar sus estudios.

Tania había cumplido 18 años de edad. Foto: especial.

A través de una publicación, en redes sociales, familiares de Tania Serratos lamentaron su asesinato y convocaron a una movilización ciudadana, para exigir a las autoridades que el caso no quede impune y se localice a las personas involucradas en su feminicidio. "Tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón no estaba preparado para verte partir. Has partido demasiado temprano y no estaba preparado para dejarte ir. Duele el alma y el corazón. Que apaguen las luces y enciendan las estrellas, que tú serás por siempre una de ellas", se lee en una de las publicaciones compartidas por los seres queridos de la joven.

Por su parte, autoridades de Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Jalisco lamentaron la muerte de la estudiante y externaron sus condolencias a los familiares y amigos de la alumna: "la comunidad del CONALEP Jalisco lamenta profundamente el fallecimiento de Tania Serratos Pérez, alumna del Conalep Arandas. Expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Que descanse en paz".

Piden justicia por el feminicidio de Tania Serratos

La escuela donde estudiaba Tania lamentó su feminicidio. Foto: Conalep.

Familiares y amigos de Tania preparan una movilización para la tarde de este miércoles 24 de abril, esto con el objetivo de exigir justicia por el feminicidio y presionar a las autoridades para que se investigue el caso. La manifestación está prevista para las 19:00 horas en el plantel donde Serratos Pérez estudiaba.

De igual manera, el jueves 25 de abril se tiene prevista otra movilización en la plaza principal de Arandas. La movilización tendrá como objetivo exigir justicia por el feminicidio de Tania, por lo que se pide a los asistentes acudir con prendas color blanco, pancartas, flores y una veladora.