"No le habíamos hecho nada malo": hermana de María José, víctima de feminicidio en Iztacalco

El feminicidio de la adolescente María José en la alcaldía Iztacalco ha generado más indignación ahora que posiblemente podría ser el caso con el que quedó al descubierto Miguel "N", un posible feminicida serial en la Ciudad de México (CDMX).

En este sentido, aunque por ahora las autoridades locales deberán seguir con las investigaciones necesarias a fin de determinar si hay más víctimas del presunto agresor, es conveniente señalar que en el mismo caso de María José hay todo un núcleo de personas afectadas, entre las que ahora destaca su hermana de nombre Fernanda.

Fernanda Castillo, la hermana de la adolescente María José, ha platicado a medios de comunicación cómo es que se enteró de lo que había ocurrido en su vivienda localizada en la colonia La Cruz Coyuya perteneciente a la alcaldía Iztacalco.

En entrevista para Foro Tv, explicó que luego de recibir una llamada telefónica, acudió a su domicilio y vio a su mamá, la señora Casanda, con cortaduras en el rostro y la espalda. Sin saber a ciencia cierta lo que estaba ocurriendo, la joven quería tocar a su hermana, pero las autoridades no se lo permitieron.

"Me dijeron no puedes tocar a tu hermana, me dijeron no puedes (...) me dijeron no toques la sangre y me sacaron del departamento y ya no supe qué hacer", explicó Fernanda.