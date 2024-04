Nuevo corrido de "El Nini" revela detalles sobre la captura del exjefe de seguridad de "Los Chapitos": "fue un descuido"

Un nuevo corrido dedicado a Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", revelaría nuevos detalles sobre la detención de quien fuera el exjefe de seguridad de "Los Chapitos". El también apodado "09" fue arrestado el 22 de noviembre de 2023, en la zona exclusiva de Colinas de la Rivera, ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Actualmente, permanece recluido en el penal de El Altiplano, desde donde lucha para evitar su extradición a Estados Unidos.

Cabe mencionar que para su captura se desplegó un operativo que incluyó a elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En videos, captados por testigos, se ve que "El Nini" se encontraba dentro de una lujosa residencia cuando las autoridades lo sorprendieron; aparentemente, el exjefe de seguridad de "Los Chapitos" estaba en ropa interior, solo y sin escoltas, por lo que no tuvo escapatoria.

Nuevo corrido da detalles sobre el arresto de "El Nini"

Nuevo corrido revelaría detalles sobre su arresto.

La canción, que presuntamente daría a conocer más información sobre cómo fue el arresto de Néstor Isidro, fue creada por Grupo Cartel, un conjunto musical que desde 2006 se caracteriza por crear corridos a líderes del crimen organizado. En el supuesto corrido, dedicado a "El Nini", hay algunas estrofas que revelan nueva información sobre la detención de "El 09", las cuales hacen referencia a que el exjefe de seguridad de "Los Chapitos" fue arrestado por un "descuido" en su seguridad.

El corrido, titulado "Objetivo Nacional", detalla que Néstor Isidro estaba completamente solo cuando fue interceptado por las autoridades, motivo por el cual no pudo escapar de la residencia: “esta vez no pude pelear porque me agarraron solo en descuido y sin equipo para guerrear. Ya no me puede escapar", se escucha en una de las estrofas de la canción. La melodía agrega que las autoridades dejaron incomunicado a "El Nini", razón por la cual no pudo advertir a "Los Chapitos" sobre lo que sucedía.

Así fue la detención de "El Nini" en Culiacán

El "Nini" fue detenido en 2023.

“Me tumbaron la señal. No me pude comunicar ni con los radios ni celular porque tomaron todas las precauciones para no fallar. El objetivo nacional. La medalla se colgaron ya, los de la Guardia Nacional, los marinos y la Sedena. También apoyaron gringos (...) Ese y otros más", se escucha en el corrido. "Como ya podrán imaginar, yo no era fácil de escapar, pero sí los hice batallar porque muchos años lo intentaron y les fallaba el plan. En prisión me tienen ya", finaliza la canción aparentemente dedicada a Néstor Isidro.

Aunque la canción no menciona el nombre de "El Nini" internautas han relacionado el corrido con el exjefe de seguridad de "Los Chapitos", quien actualmente se encuentra recluido en el penal de El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, en Estado de México. El gobierno de Estados Unidos ha estado buscando extraditar a "El 09" a suelo estadounidense, ya que es requerido por las autoridades de s Columbia y Nueva York, donde se le ha relacionado con actividades como el narcotráfico y lavado de dinero; no obstante, Néstor Isidro y su defensa legal se han estado amparando para evitar la extradición.