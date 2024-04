Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", continúa recluido en el penal de El Altiplano, desde donde lucha para evitar su extradición a Estados Unidos. Pese a que " El 09" se encuentra privado de su libertad, en redes sociales se volvió viral un supuesto audio que aparentemente habría sido grabado por el exjefe de seguridad de "Los Chapitos", en el que se le escucha mandando un contundente mensaje a Iván Archivaldo.

El mensaje de audio supuestamente fue grabado desde el penal de El Altiplano y posteriormente se difundió a través de grupos de WhatsApp, hasta que finalmente llegó a X, donde decenas de internautas han comenzado a analizar la veracidad de la grabación. Cabe mencionar que "El Nini" fue detenido desde el pasado 22 de noviembre de 2023, luego de un fuerte operativo del Ejército, en coordinación con la Guardia Nacional y Fuerza Aérea.

¿Qué dijo "El Nini" en su mensaje a Iván Archivaldo?

La nota de voz, presuntamente grabada por Néstor Isidrio, estaría dirigida a Iván Archivaldo, actual líder de "Los Chapitos". En el mensaje se escucha a un hombre - quien sería "El Nini" - jurando lealtad al hermano de Ovidio Guzmán, esto mientras rompe en llanto y se le quiebra la voz. "Primero que nada quiero decirle que lo quiero mucho y le mando un abrazo desde aquí, el penal de El Altiplano, Estado de México", se oye decir al sujeto que aparentemente sería el "El 09".

"Arriba el jefe 'Chapo' Guzmán e Iván Archivaldo. Hasta la muerte. Que les quede claro que hay '19' (otro de los apodos de Néstor Isidro) para rato y la camisa no me la quito nunca, porque esa camisa de los Guzmán me la tatué hace 14 años y es para siempre", se escucha en el mensaje de voz presuntamente grabado por "El Nini".

¿Es real el supuesto audio grabado por "El Nini"?

"El Nini" permanece recluido en el penal de El Altiplano. Foto: especial.

El video comenzó a difundirse desde la mañana del pasado 15 de abril y, hasta ahora, no se ha podido confirmar la veracidad de la grabación. El audio fue compartido originalmente por la cuenta de X @EL_SOVIETICO_MZ, quien asegura que se trataría de un mensaje real, enviado por "El Nini" para Iván Archivaldo.

Algunos internautas aseguran que la grabación podría haber sido generada con Inteligencia Artificial (IA), pero esta hipótesis tampoco ha podido ser comprobada por los usuarios de internet. Por su parte, las autoridades aún no se han posicionado al respecto, por lo que la veracidad del mensaje no se ha confirmado.