¿"El Nini", exjefe de seguridad de "Los Chapitos, escribió su propio corrido? esto dice la canción

En los últimos días el nombre de Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", ha ganado relevancia en redes sociales, luego de que se difundieron audios que presuntamente habrían sido grabados por el exjefe de seguridad de "Los Chapitos" dentro del penal de El Altiplano. Ahora, una agrupación musical llamada Grupo Cartel volvió a poner sobre la mesa el tema, esto tras lanzar su canción "Desde la prisión (19)", la cual aparentemente habría sido escrita por el también apodado "09".

Según versiones extraoficiales, "El Nini" habría escrito su propio corrido dentro de las instalaciones del penal de El Altiplano, donde actualmente permanece recluido, tras su arresto en noviembre del 2023. La canción fue lanzada el pasado 14 de abril y al comienzo de la música se escucha uno de los presuntos audios grabados por Néstor Isidro, donde se le oye jurando lealtad a los hijos de "El Chapo" Guzmán.

¿Qué dice el supuesto corrido que escribió "El Nini"?

La canción se lanzó el 14 de abril de 2023. Foto: especial.

El corrido titulado "Desde la prisión (19)" relata la vida de un hombre que actualmente se encuentra privado de su libertad, acusado por una serie de delitos. Aunque en las estrofas no se menciona el nombre de esta persona, internautas aseguran que se trataría de el "09", exjefe de seguridad de Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán: "así empiezan mis hazañas, desde una prisión muy lejana. Mi vida se ha dado un giro y ahora me encuentro en el piso (...) lo que me saca del hoyo es ver fotos de mis hijos", se oye en uno de los versos.

A lo largo de la canción, supuestamente escrita por "El Nini", se habla sobre la vida en prisión y la depresión que viven las personas que se encuentran recluidas. "Plebada piénsenla bien, no dejen que los agarren, mejor péguense un buen cierre y la librarán si Dios quiere. A como aquí está la cosa yo preferiría la muerte; cada cabeza es un mundo, un consejo del 19", se escucha en el corrido, el cual tiene una duración de 2 minutos y 56 segundos.

¿"El Nini" se quejó de los tratos en El Altiplano en su canción?

"El Nini" fue detenido en noviembre de 2023. Foto: especial.

En los últimos versos de la canción se habla sobre la prisión de El Altiplano, donde actualmente permanece recluido "El Nini", quien además lucha por no ser extraditado a Estados Unidos. "Sé que me extraña mi escolta, Chuky muy bien te la encargo; 200 empecherados, veintitantos van al mando (...) solo hace falta un muchacho que ahora está en El Altiplano", dice una de las estrofas finales.

Antes de terminar el corrido, que aparentemente fue escrito por Néstor Isidro Pérez, se oye una queja contra los tratos que reciben los reclusos en la prisión federal, un hecho que llamó la atención de los internautas, quienes consideraron esta estrofa como una forma de protesta por parte de el "09": "los tratos son inhumanos por parte de instalaciones y no me dejaron pelear (...) mi camisa la chapiza está tatuada", finaliza la canción. Cabe mencionar que