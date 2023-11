"El Nini" ordenaba ejecuciones masivas: la Sedena detalla las operaciones y cómo detuvo al autor intelectual del "Culiacanazo"

Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”, fue detenido este semana en el tercer intento pues antes fallaron dos operativos, informó este viernes el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su detención es muestra de que su gobierno no tienen “complicidad” con ningún grupo delictivo.

Desde la VIII Región Militar en Oaxaca, donde se celebró la conferencia mañanera, el mandatario federal agradeció a su par de Estado Unidos, Joe Biden, quien reconoció al gobierno mexicano por detener a “El Nini”.

Sigue leyendo:

Ovidio Guzmán, "El Nini" y todos los integrantes de "Los Chapitos" que EU busca y que ya fueron detenidos

Juez federal determina la detención provisional por 60 días para Néstor Isidro, alias “El Nini”

"El Nini" era el responsable de la seguridad Archivaldo Guzmán.

Foto: Archivo

“Bueno que le agradecemos (a Biden) la mención, el reconocimiento. Aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es del que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello Blanco, nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie, por eso estaos avanzando”, dijo.

El general Luis Cresencio Sandoval explicó que para detener al jefe de seguridad el grupo delictivo Los Chapitos se ocupó la participación de todas las corporaciones de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR). Resaltó que ese personaje fue quien organizó el llamado “Culiacanazo” para presionar al gobierno a liberar al narcotraficante Ovidio Guzmán.

“Es líder de una célula delictiva y también es el responsable de la seguridad Archivaldo, el líder del grupo de Los Chapitos. Esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional ahí en Culiacán, Sinaloa, en contra de nuestras familias, cuando es un área por personal militar, resultado de la operación que se estaba llevando en ese momento para la detención de Ovidio”, dijo.

"El Nini" organizó una serie de agresiones contra el personal militar.

Foto: Archivo

Néstor Isidro, explicó el general, también es quien organizó una serie de agresiones contra el personal militar, resultando “una cantidad de bajas, de heridos, perdón”.

“Y también creo que en el mes de marzo, sino me equivoco, marzo o mayo de este año, él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula, que inicialmente habían sido secuestradas, y posteriormente ordena su muerte”, agregó.

Explicó que desde hace tiempo llevaban un seguimiento de El Nini par a lograr su detención.

“Participó en las agresiones también de las que fue objeto Guardia Nacional y Ejército y Fuerza Área, durante la detención de Ovidio, el 5 de enero. De hecho se hace una operación para su captura en ese momento en donde no se tiene éxitio.

De este seguimiento se hace una nueva operación donde también logra evadirse, y finalmente tuvimos el resultado que se informó la detención”,agregó.