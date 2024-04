Sismo de magnitud 4.8 sacude Chiapas, ¿por qué no se activó la alerta en CDMX?

La mañana de este sábado 20 de abril un sismo sacudió el estado de Chiapas, el cual fue de magnitud 4.8, y según lo informado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro fue ubicado al suroeste del municipio de Huixtla. Hasta el momento, no se reportan daños tras este movimiento telúrico y se informó que no fue necesario activar la alerta sísmica en la Ciudad de México debido a que los sensores que detectan este tipo de eventos no alcanzaron los niveles de energía requeridos.

El sismo que sacudió el estado de Chiapas este sábado 20 de abril se registró en punto de las 8:09 horas y de manera preliminar el Servicio Sismológico Nacional (SSN) señaló que la magnitud de dicho movimiento había sido de 5 y ubicó el epicentro al Noreste del municipio de Motozintla, sin embargo, minutos más tarde ajustó a 4.8 la magnitud y ubicó el epicentro a 30 km al suroeste del municipio de Huixtla.

“SISMO Magnitud 4.8 Loc 30 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 20/04/24 08:09:11 Lat 15.04 Lon -92.73 Pf 96 km”, precisó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) a través de su cuenta de X.

Es importante señalar que la Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas señaló que tras este sismo se activó el protocolo de monitoreo, sin embargo, no se reportaron daños o personas lesionadas.

“El Sistema Estatal de Protección Civil activa protocolo de monitoreo ante el sismo de hace algunos momentos. De manera preliminar se informa que no se reportan daños o personas lesionadas”, informó la referida dependencia de Protección Civil.

Segundo sismo sorprende a Chiapas este sábado 20 de abril de 2024

Aproximadamente media hora más tarde del primer sismo en Chiapas, el Servicio Sismológico Nacional (SMN) reportó un nuevo sismo en la referida entidad y se detalló que dicho movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.2, además se precisó que el epicentro fue localizado 17 km al noroeste del municipio de Cintalapa.

Cabe mencionar que, por este segundo sismo, el cual ocurrió en punto de las 8:41 horas, tampoco se reportaron daños o personas lesionadas, sin embargo, las autoridades de Protección Civil del estado pusieron a disposición los números (961) 61 5 51 78 y (961) 61 5 47 12 donde se puede reportar cualquier emergencia.