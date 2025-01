Declaran culpable a Fofo Márquez, pero así se reía cuando fue detenido

La tarde de este viernes 24 de enero un juez del Penal de Barrientos en el Estado de México declaró culpable al influencer Rodolfo "Fofo" Márquez por el intento de feminicidio en contra de Edith N, a quien golpeó en un incidente vial en el 2024. Luego de que finalizara la etapa de alegatos de clausura entre la defensa y personal del Ministerio Público (MP), el ahora declarado culpable recalcó que el delito supuestamente se lo habrían fabricado.

Rodolfo Márquez Alcaraz conocerá su sentencia el próximo miércoles 29 de enero cuando el mismo juzgado del Penal de Barrientos le notifique el número de años que pasará en la cárcel, luego de estar por casi en un año en un proceso vinculatorio por los daños y lesiones en contra de la mujer a la que golpeó.

"Sí le pegué pero no intentaba matarla, mi familia es decente, no me arruine la vida, a lo mejor reaccioné de manera equivocada", declaró Márquez ante el juez previo a que fuera declarado culpable. Las declaraciones de "Fofo" se suman a las que realizó en días pasados, cuando abonó al tema.