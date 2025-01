"Sé que mi mamá ya no está"; Anaiza fue asesinada al intentar defender a su hija de su expareja

Anaiza, una madre de tres hijos de 41 años, fue asesinada el pasado 19 de enero tras intentar defender a su hija de su exnovio. Durante sus últimos momentos en vida fue atacada a puñaladas por Esteban Román, la supuesta expareja de Regina, la hija menor de Anaiza.

Anaiza y Regina acudieron a una zona concurrida el pasado domingo, en el Valle de Campestre de la capital de San Luis Potosí, donde se encontraron a Esteban. Al aprovechar la situación, el joven las engañó para trasladarlas hasta su casa, en la calle Plomo de la colonia Morales, donde las encerró y finalmente las apuñaló a ambas.

Regina fue apuñalada 10 veces por su exnovio

Regina recibió cerca de 10 puñaladas en brazos, manos y rostro; por su parte, Anaiza recibió más de 20 lesiones que terminaron por quitarle la vida.

“Ella recuerda lo que ocurrió, -yo sé que mi mamá ya no está, yo vi todo- ella vio todo el asesinato de su madre”, compartió una de las familiares de Regina.

Esteban, presunto feminicida de Anaiza

Regina, al intentar salir del domicilio, se acercó a abrir el barandal, a lo que Esteban reaccionó abalanzándose contra ella con una navaja y lanzando una serie de puñaladas. "Si no iba a ser de él no iba a ser de nadie", reveló sobre los declaraciones del joven uno de los familiares de Regina. Tras dejarlas a ambas en el suelo malheridas, Esteban se alejó hacia el portón, fue en ese momento donde Regina permaneció inmóvil y aparentó haber perdido la vida, con tal de no captar su atención una vez más.

Anaiza dio su vida para defender a su hija; el atacante continúa prófugo

En ese momento, los vecinos ya se habían percatado de que había ocurrido un ataque en una de las viviendas. Cuando los servicios de emergencia llegaron, trasladaron a Regina para que recibiera atención médica urgente. Anaiza no logró sobrevivir a los ataques.

Anaiza y Regina eran sumamente unidas

Debido a que Regina hospitilazada y en graves condiciones, no pudo acudir a darle el último adiós a su madre, cuyo funeral fue llenado por flores blancas y palabras de consuelo para su familia. Regina ha sido sometida a al menos tres cirugías para reconstruir su brazo y su rostro, mientras su familia exige a las autoridades acelerar la búsqueda en contra de Esteban y evitar que el caso quede impune.

