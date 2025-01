“Sí le pegué pero no intentaba matarla”: así quiso defenderse Fofo Márquez previo a ser declarado culpable

El influencer mexicano Rodolfo "Fofo" Márquez fue declarado culpable este viernes por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La resolución, dictada por un juez del Penal de Barrientos en el Estado de México señala al creador de contenido como responsable de intenar asesinar a Edith "N" de 52 años de edad, a quien golpeó en el estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan.

Previo a escuchar el fallo en su contra, se ha revelado basado en reportes periodísticos que el popular influencer lanzó una serie de alegatos para poder defenderse de las acusaciones. Incluso el ahora sentenciado pidió al juez un proceso neutro que no se viera influenciado por lo mediático del joven de 26 años.

"Sí le pegué pero no intentaba matarla, mi familia es decente, no me arruine la vida, a lo mejor reaccioné de manera equivocada", declaró Márquez ante un juez