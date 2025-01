IMÁGENES FUERTES: Conductor atropella a perrito y huye

Escenas lamentables fueron protagonizadas por el conductor de una camioneta que, sin respeto por la vida ajena, atropelló a un perrito que intentaba cruzar la calle en la colonia Electricistas en el puerto de Acapulco.

Las imágenes, captadas por una cámara de vigilancia, muestran cómo el conductor de una camioneta en color rojo avanza a toda velocidad por la calle Infiernillo, de la citada colonia, sin detenerse aunque frente a él se ve a un perrito cruzando la calle.

El can no alcanza a reaccionar ante la embestida del conductor, quien no se detuvo para comprobar el estado del animalito, por lo que queda debajo de la unidad, lo que lo lesiona fuertemente en sus patas traseras.

En el video se puede ver cómo el lomito se arrastra y aúlla por el dolor, al tiempo que se arrincona en una banqueta para recuperarse tanto del susto como de la agresión que acababa de sufrir.

Identifican a presunto agresor

De acuerdo con medios locales de comunicación, el conductor de la camioneta sería un vecino de la colonia, conocido como Héctor y a quien relacionan con otras actividades en la localidad.

Las autoridades del puerto guerrerense ya se encuentran realizando las indagatorias para dar con el paradero del responsable. Se desconoce el estado de salud actual del lomito lesionado.

