Hermano de Fofo Márquez se pronuncia luego que el influencer fue declarado culpable

Este jueves 24 de enero del 2025, el creador de contenido Rodolfo “Fofo” Márquez fue declarado “culpable” por las autoridades pertinentes bajo el cargo de “tentativa de feminicidio” en contra de la señora Edith “N”, luego que el influencer agrediera tras un incidente vial que sucedió en 2024.

Será el próximo 29 de enero cuando las autoridades dictamine la sentencia que el ahora declarado culpable deba cumplir, además de darse a conocer el monto de la multa que el imputado deba cubrir a la víctima. Tras darse a conocer esto, el hermano menor del influencer, Rodrigo Márquez lanzó un mensaje en sus redes sociales.

Aunque, Rodrigo Márquez trató de hacer movilizaciones a través de las redes sociales, para pedir “justicia” por su hermano, quien de acuerdo a su perspectiva y su punto de vista estaba siendo juzgado de manera equivocada, sin embargo, aunque según sus palabras hizo “arder las redes”, su hermano “Fofo”, finalmente fue declarado culpable.

Luego de la audiencia en donde las autoridades declararon culpable al influencer de tentativa de feminicidio, la familia de Fofo no dio declaración alguna ya que, de acuerdo con algunos medios de comunicación, aprovecharon el momento en que la víctima platicó con reporteros para ellos salir de manera desapercibida, pese a esto, Rodrigo ya tomó una postura en sus redes sociales.

“Desde el dolor de mi corazón me expreso ante ustedes diciéndoles que estoy decepcionado de ver cómo se llevaron las cosas con tanta injusticia, desafortunadamente vivimos en un país donde es más importante algo mediático que un caso justo, y solo quiero externar mi sentir y decepciòn hacia la justicia de este país. Después de esto no pienso volver a tocar el tema en mis redes sociales y espero puedan respetar esa decisión”. se lee en el comunicado de Rodrigo Márquez

Durante una de las audiencias de Fofo Márquez, el creador de contenido suplicó al juez que lleva su caso reconsiderar las acusaciones en su contra e incluso hay quienes aseguran que el influencer suplicó que no se le arruinara la vida.

"Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro (...) Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es", expresó el influencer.