Llama Clara Brugada a la unidad nacional ante amenazas de Trump

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina hizo un llamado a la unidad nacional, durante la presentación de los primeros 100 días de acciones de gestión. “Somos una nación humana y generosa, pero también una nación fuerte de unidad nacional frente a las amenazas”, dijo.

Desde el Auditoria Nacional lanzó un mensaje de apoyo y respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a las amenazas del Presidente se Estados Unidos, Donald Trump. “Apoyo la postura de la Presidenta frente a las amenazas, apoyamos y respetamos a los hermanos migrantes y a la industria nacional”, enfatizó.

La Jefa de Gobierno recordó que los principios que rigen la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación son: “No robar, no mentir y no traicionar al pueblo, esta es la guía de todos los funcionarios que me acompañan en este gobierno”.

Clara Brugada en el Auditorio Nacional. Foto: José Miguel Velázquez

Dijo además que, los informes como el de los 100 días, serán una práctica recurrente en el gobierno que encabeza, ”porque una sociedad informada y participativa es esencial para una ciudad que aspira a ser la capital de las libertades”. Explicó que su gestión es un gobierno de territorio y no de escritorio, además de ser feminista, austero y eficiente, “gobierno que reivindica por el bien de todas y todos primero los pobres”.

Somos gobernantes y tenemos que trabajar juntos

Agradeció la presencia de los alcaldes, así como su disposición para trabajar, “co-gobernamos juntos esta gran ciudad”, destacando que por eso propusieron un presupuesto histórico para las alcaldías, el más alto en los últimos 20 años para atender las demandas de los ciudadanos.

“Somos gobernantes y tenemos que trabajar juntos como lo hemos hecho en estos 100 días”

Clara Brugada fue enfática en que su gobierno tiene una deuda histórica con las periferias, su compromiso es cerrar todas las brechas económicas de desigualdad social y de género, aseguró que las periferias están en las prioridades de su administración. “Trabajamos todos los días para que las periferias dejen de ser sinónimo de desigualdad, queremos derechos plenos para todos”, dijo. Haciendo énfasis en pueblos y colonias de las alcaldías Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

Particularmente para estas alcaldías prometió que los helicópteros del Gobierno de la Ciudad de México se pondrán a disposición de los ciudadanos que requieran un traslado urgente por motivos de salud, ante la imposibilidad de tener el acceso a una ambulancia.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX. Foto: Guillermo O’Gam/ @ogamphoto

