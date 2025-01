Santa Fe Klan le muestra su apoyo a Cazzu tras el estreno de su canción "Dolce"

Cazzu sigue sumando éxitos con su regreso a la industria musical tras enfrentar el escándalo por su ruptura con Christian Nodal, esta vez fue su canción "Dolce" lo que acaparó titulares, entre otras cosas, por las supuestas indirectas a su expareja. Y todo indica que la trapera argentina volvió con más fuerza, pues otros artistas han mostrado apoyo a sus proyectos y entre ellos Santa Fe Klan con un mensaje en redes que generó alboroto entre los fanáticos que ya exigen una colaboración.

Luego de su arrollador regreso a los escenarios a finales de 2024 con un festival de trap en Buenos Aires, Argentina, y el tema "La Cueva" -que estaría dedicado a Christian Nodal- la cantante no se detiene y sus proyectos han impulsado de manera importante su fama llevándola a explorar otros géneros como los corridos tumbados, una práctica de grandes artistas como Santa Fe Klan que se habría declarado fan de la trapera con su reciente mensaje en redes sociales.

Santa Fe Klan le muestra su apoyo a Cazzu tras el lanzamiento de la canción "Dolce". Foto: IG @santa_fe_klan_473



Santa Fe Klan le muestra su apoyo a Cazzu con la canción "Dolce"

Fue a través de sus historias en Instagram en donde el intérprete de "Te iré a buscar" compartió una imagen del videoclip del tema "Dolce" que lanzó hace tan sólo unos días Cazzu y que ya tiene más de 6 millones de reproducciones en YouTube. Con esta el cantante mexicano invitó a sus fans a escuchar la canción dejando ver el apoyo a la trapera argentina, además de que se habría declarado fan de su música.

Lo que llamó la atención de los fans fue el comentario del video con el que Santa Fe Klan compartió la imagen: "Eso, bebé, factura cada lágrima que derramaste que aquí estamos todas para reproducir esta canción". Con ello, señalan internautas, el artista originario de Guanajuato se mostraría a favor de Cazzu en el mediático pleito que se desató luego de que Nodal destapara su romance con Ángela Aguilar y una supuesta infidelidad.

Cazzu niega que "Dolce" esté dedicada a Nodal

Pese a las referencias sobre el intérprete de "Botella tras botella" que los fanáticos han asegurado que existen en la canción "Dolce", fue Julieta Cazzuchelli quien dejó claro que el tema no está dedicado a nadie en especial. La cantante argentina realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde uno de sus seguidores la cuestionó sobre la posibilidad de una dedicatoria.

"No, la canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo. A veces así es la creatividad", fue el contundente mensaje con el que Cazzu aseguraba que no está dedicada a su expareja. Desde su regreso, la trapera ha recibido una ola de apoyo tanto de sus fans y otras celebridades, algunas de éstas generando gran polémica por su cercanía con la familia Aguilar como Emiliano Aguilar, hermano de Ángela; Jaime González, papá de Nodal, y Beck G, quien ha compartido escenario con Leonardo Aguilar.

Cazzu niega que "Dolce" esté dedicada a Nodal. Foto: X @cazzuoficial



