"Estoy calmado": le niegan a Adal Ramones el acceso al programa Hoy y tiene una fuerte discusión | VIDEO

El famoso conductor de televisión y comediante, Adal Ramones, se convirtió en tema de conversación en la industria del espectáculo después de sufrir una broma por parte de un colaborador del "programa Hoy" y de sus compañeros en la obra de teatro, "Spamalot".

A sus 63 años de edad, Adal Ramones es considerado uno de los conductores de televisión más famosos en México gracias al trabajo que hizo en programas como "Otro Rollo" y "La Academia". La reciente broma que recibió lo colocó en boca de todos por su actitud y buen sentido del humor.

Resulta que el matutino de Televisa tuvo como invitados estrellas a algunos de los protagonistas de la puesta en escena "Spamalot", entre ellos el comediante, Adal Ramones, quien desafortunadamente fue blanco de una broma que estuvo a nada de salir de control.

El conductor mostró su enojo y su buen sentido del humor. Foto: Adal Ramones

Le hacen broma a Adal Ramones

En su cuenta de YouTube el "programa Hoy" subió un video que muestra la broma que planearon contra Adal Ramones y que estuvo a nada de mostrar una faceta poco conocida del exconductor de "Otro Rollo", pero afortunadamente la situación no pasó a mayores.

En las imágenes vemos al elenco de la obra de teatro "Spamalot" intentar ingresar a los foros de Televisa, sin embargo, se tienen que someter a una revisión. En ese momento los guardias, cómplices de la broma, le dicen a Adal Ramones que no puede ingresar debido a un objeto que porta.

A pesar de que primero Adal Ramones se muestra de buena actitud, poco a poco comienza a molestarse por no poder ingresar a los foros de televisión. Incluso el conductor dice que no entiende por qué lo están revisando, si anteriormente no había tenido ningún problema.

"Yo estoy calmado", le dice Adal Ramones a un guardia.

Después de varios minutos de revisión, un guardia de seguridad y Omar Chaparro, su compañero en "Spamalot", le dicen a Adal Ramones que está siendo un poco prepotente. El conductor les reitera que está dispuesto a colaborar, pero no entiende qué es lo que pasa.

"Aquí todos somos iguales" y "Estás siendo prepotente", le dijeron a Adal Ramones.

Para evitar que la situación pasara a mayores, el colaborador del "programa Hoy" le informó a Adal Ramones que todo había sido una broma. Al parecer el exconductor de "La Academia" se percató de eso segundos antes, pues había logrado burlar el filtro de seguridad.

