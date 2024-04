AMLO anuncia gira del "Adiós" después de las elecciones: "voy a recorrer todo el país"

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que después de la elección del 2 de junio llevará a cabo la denominada “gira del adiós” para agradecer el apoyo del pueblo.

Dijo que por la veda electoral no puede realizar actos masivos y las supervisiones de obras que realiza son privadas. Adelantó que asistirá a la Convención Bancaria 2024.

El presidente recordó que por la veda ahora no se pueden realizar actos masivos. Foto: Especial

“Que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido, pues, los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado, y quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas, porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses, después del día 2 (de junio) voy a recorrer todo el país, no voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados, antes de entregar la banda presidencial”, anunció.

Dijo que durante su gira del "Adiós", aprovechará para despedirse y dar gracias a la gente por su apoyo y respaldo, ya que, dijo, siempre ha contado con su acompañamiento.

"Lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas de millones de mexicanos, acotó.

El presidente dijo que es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo con la participación del pueblo. “Sí me voy a ir a despedir, porque pues yo ya me retiro, me jubilo y nada más por el afecto, por el cariño, por el amor, nos vamos a estar recordando y comunicando”, dijo.

Manifestó que se retira de la vida pública porque no desea ser líder moral ni cacique.

“Yo no voy a participar en ninguna actividad política, no voy a asistir a ningún foro, a ninguna conferencia, no voy a tener red social, es decir, no voy a escribir ningún mensaje por Twitter, por Facebook, nada, y pues tampoco voy a poder asistir a compañeras, compañeros, ciudadanos, porque si no me convierto en lo que no quiero, no deseo ser líder moral, ni hombre fuerte, mucho menos cacique, yo ya voy a terminar mi ciclo y van a ser otros mujeres y hombres los que van a continuar con el proceso”; aseveró.

