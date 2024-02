AMLO dirá adiós a la vida pública y política en este último evento

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el acto de despedida pública y política será la ceremonia del Grito de Independencia. “Ese será el acto con el que me voy a despedir, pública, políticamente. Después está el acto, vamos a decir protocolario, formal de la entrega de la banda que eso creo que sería 1 de octubre en el Congreso”, expresó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que va adelantado el retrato oficial en donde se plasmará el Zócalo Capitalino. Bromeó con que no saldrá en el cuadro con el “tutupiche”, infección en el ojo derecho.

AMLO alista su último acto público. Foto: Archivo

AMLO posa para su retrato oficial

“Y acerca de el retrato oficial, pues ya lo están haciendo, pero no quiero poner nervioso al pintor, pero sí es en el balcón teniendo detrás al Zócalo porque yo ahí me formé también, así como me formé en las comidas indígenas mayas, chontales de Tabasco, también en el Zócalo y luego en la calle las comunidades en los pueblos”, apuntó.

“Entonces no podría yo tomarme una foto, que me hagan un retrato en una oficina, mejor el Zócalo, pero yo espero que ya vaya avanzado. Y si les puedo asegurar una cosa no voy a salir con el tutupiche”: AMLO.

AMLO se despedirá la Noche del Grito de Independencia. Foto: Archivo

El presidente destacó que ha tenido una buena respuesta de su más reciente libro “¡Gracias!”, cuando comenzó a venderse este fin de semana. Incluso, dijo que se analizaría sacar otro tiraje. Uno de los asistentes a la mañanera, le pidió al presidente que le firmara dos ejemplares.

