"El Poder Judicial está secuestrado", asegura AMLO sobre iniciativa de reforma

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Poder Judicial está secuestrado por una minoría rapaz por lo que es necesaria una reforma como la que propuso el 5 de febrero.

En la conferencia de prensa prensa matutina, reconoció que se presenta esa iniciativa de reforma constitucional porque viene la elección del 2 de julio ya que se requiere mayoría calificada para sacarla adelante.

“La reforma que estamos promoviendo para el Poder Judicial, que es algo muy importante, se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo, desde luego en el Ejecutivo, pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco”; dijo.

“Entonces, sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método eligiendo jueces que el pueblo nos elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar. Y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezarlo”, apuntó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, ha manifestado que ya no hay temas vedados

“Porque dije aquí que en efecto la reforma al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones. Claro, claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores”, aseveró.

“Y eso muchos, la mayoría no lo sabe y yo tengo que estarlo diciendo porque antes eran temas vedados, de esto no se hablaba que les iba a convenir a los corruptos que la gente supiera cómo funciona el Poder Legislativo. Mucho menos les convenía a los corruptos que se supiera cómo funcionaba el Poder Judicial, no se sabía ni a nosotros”, argumentó.

TJM