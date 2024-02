Mesa de análisis: la reforma electoral de AMLO y su peso en las elecciones del 2 de junio

La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un movimiento regresivo que abre la puerta al dinero del narco, bajo el sustento de la austeridad en el gasto público y el quitarle el voz a diversas minorías que son representados por los diputados de representación proporcional, así lo aseguró Francisco Huacus, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados,

El político dijo que en lugar de fortalecer a la institución que le ha dado vida democrática al país, se está trabajando para desarticularlo.

La reforma de AMLO no es regresiva: Graciela Sánchez

Graciela Sánchez Ortiz, diputada presidenta de la Comisión de la Reforma Política Electoral, respondió a estos dichos asegurando que las iniciativas del mandatario responden a los reclamos que ha hecho la sociedad, quienes se han quejado de la enorme cantidad de funcionarios en el Congreso de la Unión y del gasto que se hace para poder mantener su funcionamiento.

Destacó que actualmente se tenían 200 diputados, pero al final se fueron agregando más curules hasta que se llegó a la cifra de 500 legisladores. Indicó que comparado con la inversión que se hace en ambas Cámaras y la cantidad de modificaciones a la norma que se han hecho, el sector ha quedado a deberle al pueblo.

"Tenemos más de tres mil iniciativas ahí en la discusión, no tenemos una buena productividad".

AMLO impuso una agenda nacional con sus iniciativas: Marco Antonio Baños

Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, comentó que el presidente envió estas iniciativas con el objetivo de permanecer en la escena pública. Además de la clara intención electoral, la cual ha aceptado el mandatario, el también académico aseguró que está dejando una agenda para que su sucesora no tenga opción para liderar al país fuera de los puntos que el líder del país ha establecido.

Por si fuera poco, destacó que hay poco tiempo para que se aprueben o rechacen los planteamientos de AMLO, debido a que solamente quedan unos meses de trabajo para la presente legislatura, la cual trabaja a marchas forzadas para lograr acabar con un rezago importante en su trabajo pendiente.

Indicó que lo mejor era que se quedaran estas medidas en la cola de iniciativas a discutir, pero al final el asunto fue tomado como una estrategia política con miras al 2 de junio, lo cual además seguirá brindando una oportunidad para que López Obrador siga en la discusión.

El PRD pide un presupuesto mejor repartido

Francisco Huacus aseguró que la oposición no ve un sentido social en las iniciativas de AMLO con la cual buscará acusar a la oposición en caso de que no haya una respuesta positiva a los planes del mandatario para reducir los presupuestos de diversas instituciones. Propuso que en lugar de buscar bajar la cantidad de recursos de los que disponen algunos actores, se haga una repartición equitativa de estos.

Indicó que el problema que se debe atender de manera inmediata el financiamiento e intromisión del crimen organizado en los comicios que se llevarán a cabo.

No hay tiempo para discutir las reformas de AMLO: Marco Antonio Baños

Marco Antonio Baños aseguró que las propuestas del mandatario son atractivas, debido a que son temas de justicia social, pero descartó que se puedan discutir las 20 iniciativas que se han recibido en el Congreso. Al final, dijo, esto beneficiará a Morena, debido a que se dará a la población el mensaje de que la oposición no quiere regular el gasto excesivo, mejores pensiones, ni el aumento al salario mínimo.

Destacó que otro asunto relevante es que el trabajo de los legisladores parece no tener relevancia, debido a que las iniciativas lanzadas por Obrador se centran en no mover ni una coma de lo que fue propuesto. Indicó que aunque hay un debate en torno a los dictámenes, no se ve un reflejo de las opiniones de los expertos.

Graciela Sánchez descartó esta situación al asegurar que las reformas que se han planteado desde el Ejecutivo federal han sido evaluadas y discutidas durante varios meses, con lo cual se han hecho diversas modificaciones.

"El presidente no fue el que metió mano ahí, fueron los diputados y las diputadas que estuvieron inmersas ahí".

AMLO sabe que va a perder en el Congreso: Francisco Huacus

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que López Obrador está al tanto de que las propuestas que ha hecho no pasarán, por lo que convirtió estas reformas en una estrategia electoral.

Sánchez calificó como triste que se demerite la función de los legisladores y se diga que no hay una verdadera labor. Comentó que es necesario regular la cantidad de dinero que reciben los partidos. Destacó que el presupuesto de Morena se debe a la forma en la que están hechas las reglas, por lo que invita a que haya un cambio en la norma.

Morena apela por homologar las funciones del INE

Durante el debate, la diputada aseguró que es necesario mantener un esquema que permita homologar a los organismos electorales locales con el INE, a fin de evitar duplicar funciones y hacer más eficientes procesos y gastos.

Marco Antonio Baños reviró asegurando que en la reforma electoral de 2014 se discutió esta posibilidad, pero al final no rindió triunfos. A esto añadió que el elegir democráticamente a los consejeros electorales pone en riesgo la democracia, debido a que al tener que hacer campaña, los aspirantes a estos cargos dependerán de los partidos, debido a que los grupos parlamentarios y el presidente serán los encargados de promover a los que buscarían estos puestos. Pidió cambiar la iniciativa a fin de que estos perfiles sean propuestos por organismos ciudadanos.

Huacus aseguró que las acciones que buscan modificar al INE son parte de una pretensión para de desarticular al Nacional Electoral para poder recuperar la facultad para tener la obediencia de las instituciones y de sus titulares, de los cuales, dijo, se esperaría 10 por ciento de capacidad y 90 por ciento de lealtad.

"Antes de destruir una institución tan valiosa, hay que fortalecerla".

Sánchez acusó a la oposición de querer imponer a los funcionarios por medio de las élites y menosprecian la decisión que podría tomar el pueblo en torno a la gente que ocupe estos puestos que ya de por sí son para la representación popular.

Invitó a que en caso de que los otros partidos se opongan a que el Congreso o el presidente haga las propuestas, debatan sobre cómo blindar al mecanismo y así hacer valer la voluntad del pueblo.

"Yo diría que está bien, pero discutamos, propongamos y hablemos bien para que estas decisiones no se den detrás de un papelito", dijo para recordar la filtración de los acuerdos entre el PRI y el PAN para la designación de diversos funcionarios a cambio de sumar fuerzas en las elecciones de Coahuila.

Marco Antonio Baños: el sistema de elección de consejeros funciona

Baños aseguró que antes de ser nombrado consejero electoral vivió un proceso de selección muy duro en el que se le cuestionó de manera frontal para poder comprobar sus conocimientos.

Aseguró que aunque Morena tienda a querer quedarse como el mandamás de todos los órganos autónomos, es necesario revisar los gastos que efectúan para mejorar su funcionamiento. No obstante, dijo que es preocupante la tendencia que indica que hay una pretensión de acabar con el funcionamiento de estas instituciones que garantizan la democracia o el acceso a la información.

"El INE ha entregado resultados increíbles de elecciones imparcialmente organizadas, incluida la de 2018".

Francisco Huacus indicó que no coincidir con una propuesta del presidente que está diseñada para permitirle hablar sobre la campaña, no evita que el PRD esté en una vía de análisis y discusión, por lo que pidió que no haya una aceleración a los temas.

Los mexicanos merecen una rendición de cuentas: Graciela Sánchez

Graciela Sánchez dijo no coincidir con estos puntos, debido a que la única forma por la que se ha retrasado el tema de las reformas es que hubo una negativa de la oposición, así como un revés por parte de la Suprema Corte de Justicia, la cual aseguró que estas modificaciones a la norma se dieron únicamente por no respetar las formas.

Destacó que el paquete de reformas tiene su origen hace meses y está sustentado en un compromiso con la sociedad para favorecer a la ciudadanía y actuar en contra de la desigualdad en el país. Indicó que la pandemia no permitió que la anterior legislatura pudiera impulsar este proyecto.