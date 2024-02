Cámara de diputados reciben las 18 iniciativas de AMLO, Jucupo advierte que no serán prioridad

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados notificó de manera oficial, la recepción de las 18 iniciativas constitucionales y dos de reformas a leyes que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO envió iniciativas para que sean prioridad en la Cámara baja

La Mayoría fue turnada para dictamen, a la Comisión de Puntos Constitucionales, otras a la Comisión de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana para opinión, como es la que tiene que ver con la Guardia Nacional, o la de Protección a la Salud por el Uso de Sustancias Tóxicas, que se turnó para opinión a las Comisiones de Salud, Justicia y de Economía Comercio y Competitividad, solo por mencionar algunas.

La reforma que adiciona el artículo cuadragésimo octavo transitorio de la Ley del ISSSTE, se turna a la Comisión de Seguridad Social para dictamen y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para opinión; mientras que propuesta la propuesta por la que se reforman, adicionan y derogan en materia de simplificación orgánica fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.

Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), confirmó que ya están conformando la ruta para el tratamiento del paquete de iniciativas presidenciales, pero aclaró que en la reunión establecieron también que la atención a las propuestas del ejecutivo federal, no serán prioridad.

Jorge Romero detalla el proceso en que atenderán las iniciativas

“Y todos llegamos a la siguiente conclusión, con gusto o disgusto de la mayoría, al final llegamos a la misma conclusión, uno: no van a ser los únicos temas que se vean en este periodo, les guste o no. Hay muchos más temas en esta Cámara y no van a ser solamente las iniciativas que manda el Presidente”, indicó.