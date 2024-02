Hay iniciativas de AMLO que sí pueden ser aprobadas por la oposición, asegura PAN en la Cámara de Diputados

La oposición en la Cámara de Diputados relajó su postura en torno a las 20 iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y señala que las analizará para privilegiar las coincidencias.

Jorge Romero, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, (PAN), afirmó que, en los próximos días, van a revisar las propuestas del jefe del Ejecutivo federal, que reconoció que hay algunas viables, que deben ser privilegiadas, aunque también apuntó, previo al profundo análisis de viabilidad y conveniencia que llevarán a cabo, también hay propuestas que pueden ser una trampa ideológica.

Jorge Romero no descartó que algunas de las reformas de López Obrador sean trampas ideológicas

FOTO: Especial

“Nosotros estamos clasificando las iniciativas en aquellas que de plano son imposibles de transitar. Por poner un ejemplo la desaparición del INE. Esas trampas ideológicas y electoreras simple y sencillamente no van a suceder; me atrevo a decirlo porque por la composición del congreso nos necesitan para poder aprobarlas, y jamás sucederá.” sentenció.

Indicó que, en este proceso, no se descarta la posibilidad de hacerlo en un Parlamento Abierto, ya que, advirtió que hoy el país vive un clima de polarización que no le sirve a México y a las familias, y señaló que por esa razón es que la ruta que está planteando desde la oposición es privilegiar el diálogo y la búsqueda de coincidencias a favor de las familias mexicanas.

“Lo que sí podemos pensar es en aquellas iniciativas que tengan viabilidad o un impacto benéfico de fondo para el país qué coincidencias vamos encontrando en el camino, que le sirvan a la gente y que le sirvan a México. Esas son las que iremos revisando una por una, y donde vamos a privilegiar y por supuesto van a contar con el diálogo, la participación y en su caso el aval de Acción Nacional.”

Rubén Moreira califica como neoliberales a reformas de AMLO

Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, calificó de neoliberales las propuestas del presidente López Obrador, aunque reconoció que, sí hay, aunque insuficientes, propuestas constitucionales que van a considerar, como la de pensiones para los trabajadores, en las que se debe revisar bien el documento porque no todas las personas tendrán una buena pensión con esta propuesta.

Rubén Moreira confesó que algunas de las reformas las pondrá bajo consideración

FOTO: Especial

“Yo con todo respeto, creo que las reformas que nos propone son bastante neoliberales, que son insuficientes. Que en el caso de las pensiones no hay problema por votarlo, o sea, el caso de las pensiones, del salario no hay ningún problema por votar eso. Pero también hay que decirle a la gente la verdad: se está generando una expectativa que es falsa, muy poca gente va a tener una pensión de 16 mil pesos, porque no es retroactivo, porque así lo dice la iniciativa, dice, se les pensionará a aquellos que tengan 65 años y 750 semanas de cotización. El número va a ser muy reducido”, indicó.

Comentó que, a quienes quieran una pensión por cesantía o por invalidez no les va a aplicar esto, porque en las iniciativas no se toca el punto, y lo que están generando es una información que no es correcta, así como la de que los trabajadores en general podrán retirarse con el 100% de su pensión.

“Para empezar, se dijo que se jubilarían con el 100 por ciento, falso. Si alguien ganaba 20 mil pesos, no se va a jubilar con 20 mil pesos. Y a los que se les va a subir, que qué bueno que se le suban, son muy poquitos, pero no a los que se van por cesantía, ni a los que se van por invalidez, eso hay que decirlo. Ni se le arregló el problema a los municipios, ni a los estados, ni a los trabajadores universitarios. Insisto, vamos a votarlo, porque le hace bien, pero a un poquito número de gente, y qué bueno, pero no es lo que se dice”, dijo.

López Obrador presentó 20 iniciativas el 5 de febrero desde Palacio Nacional

FOTO: Especial

PRD defenderá a las instituciones del Ejecutivo: Francisco Huacus

Por su parte. Francisco Huacus, recién nombrado coordinador del PRD en San Lázaro, indicó que defenderán las instituciones ante la embestida del Ejecutivo Federal.

Reiteró que se mantiene la postura de esta bancada contra las iniciativas regresivas del Ejecutivo y por las que no apuesten por el bienestar de las y los mexicanos.

“La postura del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados es defender las instituciones ante la embestida que ahora se presenta por parte del Ejecutivo Federal ante la propuesta de la desaparición de Órganos Autónomos, la modificación ante esta Reforma Electoral que pretende también acabar con las minorías y con las voces que constantemente hemos defendido a la nación”, señaló.

