Pueblo decidirá en elecciones si continúa la transformación o regresa bloque conservador : AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la elección el pueblo decidirá qué proyecto de nación quiere. Si continúa la transformación o qué regresen los del bloque conservador.

“Afortunadamente va a decidir el pueblo la elección va a decidir si quiere que continúe la transformación o que regresen los de antes, los del bloque conservador, que regrese Claudio a pedir que se cancele la educación pública, que regresen los contratos leoninos. Los sueldos elevadísimo, los lujos en el gobierno, la gente va a decidir eso, ¡ah!, Y que no le den nada al pueblo como sucedía o que le den muy poco”, expresó.

AMLO defiende su reforma constitucional

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, arremetió de nueva cuenta contra el Poder Judicial por la corrupción que impera y defendió su iniciativa de reforma constitucional para elegir mediante el voto a jueces magistrados y ministros.

“No solo es el caso en el poder judicial, El gobierno en su conjunto, en el periodo neoliberal no promovió ninguna reforma a la Constitución en beneficio del pueblo, ni una sola, no hay una sola prueba de qué en 36 años se haya llevado a cabo una reforma la Constitución para beneficio del pueblo, al contrario, todas las reformas que hicieron fue para perjudicar al pueblo y favorecer a una minoría rapaz”, afirmó.

“Por eso si hace falta la reforma Poder Judicial, claro que no les gusta porque ellos no se sienten parte del pueblo, ni creen que el pueblo sea el soberano el que mande, si alguna vez han pensado en eso ha sido porque lo han tenido que decir en un discurso, pero no por que le tengan obediencia al pueblo, no porque estén pensando en mandar obedeciendo Al pueblo, no, es una élite totalmente divorciada del pueblo por eso se requiere la reforma”, añadió.