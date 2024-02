AMLO dejará “lista de recomendaciones” para el próximo sexenio

Al reconocer que dejará proyectos pendientes en infraestructura, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que dejará una lista de recomendaciones, “estoy seguro que me van a hacer caso, no en todo”.

El jefe del Ejecutivo Federal afirmó que se requiere mejorar las carreteras del sureste, pero en su administración no se concretarán, acotó en conferencia de prensa Mañanera de este lunes en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

AMLO dijo que dejará una serie de proyectos recomendados. Foto: Archivo

¿Por qué AMLO dejará la “lista de pendientes”?

“Ya hay un proyecto, nada más que no nos va a dar a nosotros ya tiempo, son esos proyectos que yo voy a dejar recomendados, estoy seguro que me van a hacer caso, no en todo, pero en varias cosas que voy a dar a conocer, porque es mi obligación”, manifestó el mandatario quien agregó:

“Al terminar, puedo decir, nos faltó esto, porque no tuvimos tiempo, se ha hecho mucho era bastante el atraso, el rezago y esos proyectos, por ejemplo, son muy importantes para Campeche, y otros que deben de impulsarse en Campeche y en Tabasco”, añadió.

El Tren Maya es una de las obras insignias del gobierno de AMLO. Foto: Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por ejemplo está pendiente, aunque ya se tiene el proyecto, “pero falta resolver el problema del derecho de vía y construir el ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas”.