MAPA | Todas las convocatorias de la marcha 8M para salir en la CDMX y en el Edomex

Y llegó marzo... el mes en donde la primavera llega y las jacarandas florecen dejando un olor dulce en el aire y una alfombra morada en las calles; estos colores parecen un presagio de lo que sucede el 8 de marzo ya que, como cada año, se llevará a cabo una marcha feminista para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Este viernes, los gritos, carteles y contingentes llenarán la Ciudad de México y el Estado de México como una forma de lucha para señalar las opresiones sistémicas bajo las que todavía vivimos.

Es así como en algunos días, la marea feminista regresará a las calles para visibilizar la estructura patriarcal que continúan oprimiéndonos y aunque la marcha es un espacio de lucha y resistencia, también es el lugar perfecto para compartir con las mujeres y niñas de tu entorno el sentimiento que sólo nosotras conocemos. Pero si aún no conoces alguna colectiva para unirte a la marcha, aquí hay un recopilatorio de convocatorias para que te unas a la que más se apegue a tus ideales.

Estas serán las colectivas que se unirán a la marcha del 8M.

Fotografía: Ana Paula Vázquez/@pauulaww.

En la Ciudad de México, dos puntos emblemáticos servirán como puntos de encuentro para las manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: la Glorieta de las Mujeres que Luchan, convocada por la colectiva Coordinación 8M y el Monumento a la Revolución, en donde se reunirán We Are Women on Fire y más colcetivas.

Ambos grupos marcharán a lo largo del Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo Capitalino y la cita para quienes se reúnan en la Glorieta de las Mujeres que Luchan está programada para las 15:30 horas, mientras que en el Monumento a la Revolución se espera la concentración desde las 12:00 horas, mientras las contingentas avanzarán en distintos horarios a lo largo de la tarde. Estos puntos de encuentro representan no solo espacios físicos de convergencia, sino también símbolos de resistencia y lucha por los derechos de las mujeres en la capital mexicana.

Todas las convocatorias para marchar desde las periferias el 8M

Si bien el feminismo busca eliminar todas las opresiones sufridas por las mujeres, muchas veces nos olvidamos que la Ciudad de México no es el único lugar desde el que se puede accionar, por lo que es sumamente importante descentralizar la lucha y visibilizar las problemáticas vividas en las periferias, así como reconocer que éstas existen y también son espacios de lucha. Así que si has decidido acompañar a las colectivas periféricas, aquí te muestro desde qué puntos saldrán el próximo viernes 8 de marzo.

¿Cómo se conforman los contingentes para marchar este 8M?

Aunque en este espacio de lucha convergen muchas situaciones diferentes, a lo largo del movimiento se han hecho algunas normas para visibilizar las situaciones de violencia que viven las y mujeres y crear redes de apoyo para quienes caminan pidiendo justicia. Es por ello que esta y otras marchas feministas están conformadas por distintos bloques que se acomodan conforme avanzan las personas, este año se pide que los contingentes se formen de la siguiente manera:

Contingente de familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes.

Mujeres con infancias.

Personas con discapacidad.

Comunidad Universitaria.

Organizaciones populares.

Organizaciones sindicales.

Organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones políticas.