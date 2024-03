SEP: ¿habrá clases el próximo viernes 8 de marzo?

El 8 de marzo no es un día oficial en México, pero sí una jornada con mucho significado para el reconocimiento de los derechos de las niñas y mujeres no nada más en el país, sino en todo el mundo. Ante esta situación, ¿qué han dicho las autoridades educativas acerca de si habrá o no clases, el próximo viernes? Te platicamos.

Es importante resaltar que cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y no es casualidad que las calles y avenidas de las principales ciudades de distintos países se llenen de carteles y pañuelos morados, ya que es una ocasión para recordar y seguir la lucha que históricamente esta población del mundo ha realizado a fin de tener igualdad, seguridad y respeto a sus garantías.

Sigue leyendo:

“El cartel es un grito en la pared”: una forma de protesta que encierra la digna rabia entre tinta e imágenes

Maternidad y crianza feminista: 5 historias que narran la complejidad de la nueva educación

¿Habrá clases el próximo viernes 8 de marzo en la UNAM?

La UNAM invitó a sus entidades a respetar el 9M. Créditos: Pexels/archivo.

Sobre si el próximo viernes 8 de marzo habrá clases, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha dado a conocer una información precisa. No obstante, la Coordinación para la Igualdad de Género de la máxima casa de estudios hizo un llamado a todas sus entidades y dependencias para que respalden la lucha de sus mujeres y en todo caso, permitan que quienes lo decidan, se unan al paro de actividades del 9M.

"(...) permitiendo que aquellas mujeres que decidan, de manera voluntaria y personal, unirse al paro de actividades del 9M, lo hagan sin que esto lleve consigo repercusiones académicas o laborales", se lee en el documento.

Y es que recordemos que desde el año 2020, en México se empezó a realizar el "9M un día sin nosotras". Es decir, un paro nacional de mujeres que entre sus intenciones se encuentran la de reflexionar sobre lo que pasaría y las consecuencias que habría si en la vida real no existiera este sector de la población.

¿Habrá clases el próximo viernes 8 de marzo en educación básica?

El calendario de la SEP no marca suspensión de labores. Créditos: Pexels/archivo.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 8 de marzo es un día ordinario para las y los alumnos de educación básica. De hecho, según el mismo documento el siguiente día sin labores es el viernes 15 por descarga administrativa.

No obstante, hay que mencionar que habrá que esperar a ver si en los próximos días la dependencia emite algún posicionamiento o si bien, desde las distintas instituciones educativas se realizan actividades para conmemorar la lucha que hay detrás de cada 8M.