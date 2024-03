Muerte de Elena Larrea: esta fue la última publicación que hizo la fundadora de Cuacolandia antes de fallecer

Durante las últimas horas el nombre de Elena Larrea ha encabezado los titulares de distintos medios de comunicación y se ha posicionado en lo más alto de las listas de tendencias y esto se debe a que se dio a conocer que la modelo, activista y fundadora de “Cuacolandia” falleció de forma repentina, por lo que, como era de esperarse, la noticia ha causado una gran conmoción en plataformas digitales.

La noticia del fallecimiento de Elena Larrea se dio a conocer durante la mañana de este miércoles 20 de marzo, sin embargo, en un comunicado del equipo de “Cuacolandia”, en el cual, confirmaron el deceso de su fundadora, señalaron que la también activista perdió la vida la tarde del martes 19 de marzo en punto de las 15:30 horas a causa de una trombosis pulmonar, la cual, le provocó un coágulo en el pulmón.

El equipo de "Cuacolandia" confirmó el deceso de Elena Larrea. Foto: IG: cuacolandia

En el mismo comunicado, el equipo de “Cuacolandia” envío sus condolencias a la familia de Elena Larrea, además, reiteraron su compromiso de seguir trabajando para enaltecer el legado de su fundadora:

“Recordaremos y seguiremos trabajando por todo aquello que con valentía impulsó desde esta fundación. Impulsaremos su legado y amor para que nuestros cuacos, burros y mulares vivan en libertad y en condiciones adecuadas en México y en este, nuestro santuario de equinos rescatados de maltrato y abandono”, se puede leer en el comunicado de “Cuacolandia”.

Elena Larrea perdió la vida tras sufrir una trombosis. Foto: IG: elenaypunto

Así fue la última publicación de Elena Larrea en redes antes de morir

La última publicación que Elena Larrea hizo en su perfil oficial de Instagram, fue el pasado lunes 11 de marzo y dicho post fue un mensaje tardío en alusión al Día Internacional de la Mujer en el que hablaba de la resistencia, además, también adjunto un retrato en el que se mostraba sin ningún tipo de filtro.

“Las mujeres que se comportan, rara vez hacen historia, que viva la resistencia. No es mi tipo de foto, pero ahí les va un retrato de @eslaresistencia. Siempre me ha gustado esa palabra. La he ocupado mucho y ante todo, resistan”, se puede leer en el último post de Elena Larrea en su perfil personal de Instagram.

Así fue el último post que Elena Larrea hizo en Instagram. Foto: IG: elenaypunto

Cabe mencionar que, en el perfil de Instagram de "Cuacolandia" se difundieron distintos videos en los que aparecía Elena Larrea realizando su noble labor con los huéspedes de su refugio, sin embargo, todo parece indicar que estas grabaciones fueron capturadas de forma previa.

Hasta el momento, se desconoce dónde y cuándo se llevarán a cabo los rituales fúnebres de Elena Larrea, sin embargo, cientos de sus seguidores se han mostrado interesados en conocer esta información pues pretenden despedir a la reconocida y querida activista en pro de los animales de forma personal, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando el equipo de “Cuacolandia” emita información al respecto.