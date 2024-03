Elena Larrea, fundadora de Cuacolandia, se va contra la jueza Miriam Huerta por dejar libre a agresor animal; exige cambio de juez

Elena Larrea, fundadora y presidenta del santuario de equinos Cuacolandia, alzó la voz para exigir que cambien a la jueza Miriam Huerta debido a que dejó en libertad al Liberio "N", quien es agresor de la potranca "Mila" que fue víctima de zoofilia y otras maneras de maltrato animal. De esta manera, el agresor continuará el proceso el libertad, lo que es un riesgo para la sociedad, advierte la animalista.

"Este señor que violó a una potranca de un año, abuso sexual a una potranca de un año, y luego casi la mata, lo deja libre", expresó afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, la directora de la organización animal mediante la que ha rescatado poco más de 300 equinos, entre caballos y burros.

Elena Larrea con "Mila" tras su rescate. Foto: Instagram Cuacolandia.

"Libera prácticamente cualquier agresor"

Adicionalmente, Elena Larrea expuso que la jueza Miriam Huerta únicamente le impuso al agresor animal como medida cautelar un pago de cinco mil pesos, así como su firma periódica semanal en el Centro de Justicia. A pesar de esto, la Fiscalía de Puebla dio a conocer que Liberio "N" ni cubrió el monto indicado, sino sólo tres mil pesos, de acuerdo con Central Puebla Irreverente.

Previamente, la presidenta de Cuacolandoa, que se ubica en Atlixco, Puebla, ya había externado en sus redes sociales que temía que Liberio "N" quedará libre debido a que la jueza es conocida por no sancionar a los responsables. "¿Una violación vale cinco mil pesos?.. La jueza Miriam Huerta no es competente y quiero que el Poder Judicial y la autoridad del Poder Judicial me responda y me cambie de juez porque esta señora libera prácticamente cualquier agresor".

El rescate de "Mila"

Elena Larrea documentó el rescate de la potranca "Mila", quien se encontraba en condiciones deplorables. En su cuenta de Instagram, expuso que la potranca sufrió maltrato animal severo y por eso fue trasladada a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Al hacerle estudios a la potranca, se dio a conocer que fue víctima de zoofilia porque presentaba señales de violación. Por lo mismo, la animalista indicó que el agresor es un peligro para la ciudadanía porque su actuar con un animal demuestra que es capaz de agredir a personas.