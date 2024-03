AMLO exhibe encuesta de popularidad que le favorece en medio de veda electoral

En medio de la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió este martes una encuesta que lo posiciona en altos niveles de aprobación entre los ciudadanos. Aprovechó la medición para afirmar que no ha dado resultados la campaña en redes sociales en su contra, como la de #AMLONarcoPresidente, que atribuye a sus adversarios.

Durante la Mañanera, el tabasqueño dijo “vamos a tirar aceite (a sus adversarios)” al presentar la encuesta publicada hoy en el periódico Reforma. Les dijo que no se enojen porque sus estrategias no han funcionado.

El presidente mostró sus niveles de aprobación. Foto: YouTube

“No podemos hablar de la cosa electoral, pero sí podemos decir cómo ve el pueblo al gobierno… Pero miren, cómo está el de Tepetitán. Agradecerle mucho a la gente, al pueblo, amor con amor se paga, es otra enseñanza, el pueblo no traiciona”, dijo.

El tabasqueño también señaló que los conservadores, no de ahora, sino siempre, han afirmado que “el pueblo es malagradecido”, lo que es falso.

“¿Ahora quién va a devolverle el dinero a los que le metieron a los bots porque fueron millones de pesos, si no hay resultados? Todos esos publicistas tienen que devolver el dinero, los timaron. Nada más no se enojen tanto, no se enojen tanto”, dijo.

Campaña en su contra no ha funcionado

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha referido en varias de sus conferencias haber sido objeto de una "guerra sucia" en redes sociales, donde se usan los llamados bots; e incluso pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar las campañas de desinformación como la que él ha enfrentado con el #NarcopresidenteAMLO.

También señaló a la Coparmex y a los gobiernos de Chihuahua y Guanajuato por presuntamente financiar esa “campaña negra”. En la Mañanera del pasado 13 de marzo, en el Salón Tesorería, en la sección Quién es Quién en las Mentiras, se presentó un estudio del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, en el que analizan cuentas de Facebook que operan bots con los hashtags #AMLONarcoPresidente, #Narcocandidata, #Morenanosabegobernar y #SelevaaCaerelpaís.