AMLO llama al INE a investigar "campaña sucia"; garantiza protección a candidatos hasta de los bots

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó protección a candidatos y candidatas con elementos de seguridad, pero también frente a guerras sucias en redes sociales, donde se usan los llamados bots; al mismo tiempo, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a investigar las campañas de desinformación como la que él enfrenta con el #NarcopresidenteAMLO.

“¿Cómo proteger a candidatos y a ciudadanos?, pues también informando de esta guerra sucia, porque nosotros somos víctimas”, dijo en la Mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Frente a las elecciones del 2 de junio próximo, se cuestionó al mandatario federal cuál es la estrategia de seguridad en el presente proceso electoral.

“Sí, hay un plan que han venido definiendo con el INE la Segob y la SSPC. Para conocimiento de todos las candidatas, no sé los candidatos sí tienen protección de un equipo de seguridad Pública y de la Guardia Nacional”, respondió.

Sin embargo, también enfatizó que la protección no es nada más con la vigilancia con elementos de la GN sino que “es también esto que estamos viendo que no haya falsedad en el manejo de la información”. Dijo que la denuncia es una tarea que lleva a cabo desde Palacio Nacional.

“Que se denuncie las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero, estamos hablando de millones de mensajes con robots para ponerlo en claro no son personas las que dicen ‘#narcopresidenteAMLO’, son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje, en muy poco tiempo miles, millones”, señaló.

El mandatario federal afirmó que “el bloque conservador” es quien está contratado a las empresas de publicidad para”hacer ese trabajo mercenario (en redes sociales) y cobran muchísimo”.

“Entonces, el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia y esto lo debería de investigar el INE”, dijo.

AMLO: proceso electoral va bien y sin agresiones

Aunque se han registrado ataques contra políticos y aspirantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el proceso electoral va bien y transcurre sin agresiones. Afirmó que se puede llevar a cabo la elección del 2 de junio de manera pacífica.

“Hasta ahora van muy bien las cosas, no pasa de esto (campaña de bots), no hay agresiones, no debe de haber ningún tipo de agresiones, se puede llevar a cabo la elección presidencial, todas las elecciones de manera pacífica”, aseguró en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

El presidente López Obrador manifestó que el arma que se tiene en una democracia es la credencial del elector porque ya se acabaron los fraudes electorales.

“El que usa la fuerza es porque no tiene la razón, además la democracia permite que todos los ciudadanos puedan manifestarse libremente, por eso es muy importante el voto, el arma que se tiene en una democracia es la credencial del elector, entonces uno va de manera libre, en secreto, decide de acuerdo a lo que le dicte la conciencia, tenemos esa posibilidad, es un derecho constitucional y hay que ejercerlo”, indicó.

“Y no usar la fuerza y ninguna trampa, se acabaron los fraudes electorales, porque México lamentablemente se distinguía por ser uno de los países con más fraudes electorales, hasta hace poco, nosotros padecimos muchos fraudes electorales de parte del bloque conservador, que ahora están en la oposición, pero ellos nos robaban las elecciones, así luchamos, décadas”, agregó.

