Frente frío 34 y vaguada polar dejarán caída de nieve en estos estados el 8 de febrero | MAPA

Ya estamos por iniciar la recta final de la semana y será importante que no bajes la guardia ante las bajas temperaturas, porque de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 8 de febrero, un nuevo frente frío —ya sería el número 34— y una vaguada polar generarán cambios en el clima de varios estados de México.

De hecho, el SMN ha dado a conocer que para el día de mañana se espera posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de al menos cuatro entidades de la República Mexicana. Esto, además de fuertes vientos, lluvias y chubascos en determinadas regiones.

Clima en México para el jueves 8 de febrero

Algunos estados llegarán a los -10º C. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

A lo largo del día de mañana, se espera que estados como Michoacán y Guerrero alcancen temperaturas máximas de entre 35 y 40º C, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán podrían llegar a estar entre los 30 y 35º C. No obstante, habrá algunas entidades que registren mínimas de hasta -10ºC. Se tratan de:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango;

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C:sierras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz;

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: sierras de Querétaro, Oaxaca y Chiapas.

Estados en los que nevará este jueves 8 de febrero

Se espera posible caída de nieve en al menos cuatro estados. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Según los pronósticos del SMN, este jueves 8 de febrero, el nuevo frente frío y la vaguada polar se irán extendiendo por el noroeste del territorio nacional. Esta situación, al entrar en interacción con la corriente en chorro polar y subtropical darán origen a vientos, tolvaneras y lluvias en algunas demarcaciones, además de posible caída de nieve o aguanieve en los estados que te dejamos a continuación: