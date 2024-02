José Ramón López Beltrán denunció la filtración de su número celular, luego de que ayer su padre, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no ve como un error el mostrar el teléfono de Natalie Kitroeff, la jefa de corresponsalía del periódico The New York Times, luego de que presentara una carta en la que revelan un reportaje en su contra.

Por su parte, el hijo de AMLO señaló que entiende este acto "como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen", además explicó que esta situación comenzó con una carta que contenía amenazas y mentiras.

Sobre Natalie Kitroeff, López Beltrán aseveró que fue consecuencia de la propia periodista, quien expuso su número de teléfono pensando que el presidente respondería "a sus calumnias llamándola", además de que el número de teléfono de esta periodista ya era público en internet.

El hijo mayor del presidente AMLO lamentó que no cesan de exponer su privacidad. "Nos han acosado en todos los lugares en donde he vivido con mi familia, utilizando drones, cámaras, “políticos” y "periodistas", revelando la ubicación de todas ellas. Incluso han enviado extraños a mi casa con la intención de intimidar", dijo al indicar que es la segunda ocasión en que se filtra su número telefónico, del que "no me molesta en absoluto cambiarlo nuevamente".

José Ramón López Beltrán es el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y Rocío Beltrán Medina, primera esposa del mandatario, con quien también tuvo a Andrés Manuel y Gonzalo.