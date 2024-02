El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en la conferencia de prensa matutina que no ve como un error el mostrar el teléfono de Natalie Kitroeff, la jefa de corresponsalía del periódico The New York Times, luego de que presentara una carta en la que revelan un reportaje en su contra.

En Palacio Nacional fue cuestionado por la filtración de los datos personales, aludiendo a que al presentar la carta de la periodista dio a conocer su número telefónico, por lo que el mandatario aseveró que “si está preocupada porque aquí se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono".

"Le dio el teléfono de la periodista a todo el mundo” le insistió una periodista asistente a "la mañanera" por lo que el mandatario respondió:

"La vida pública es cada vez más publica y reiteró que no fue "un error" el mostrar el documento en donde lo calumnian a él y a su familia.

“Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio el presidente de México (...) No se puede calumniar al presidente de México", subrayó en la tribuna del Salón de Tesorería.

Investigación de la campaña presidencial del 2018

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, argumentó que la mañanera es un espacio público en donde se aplica el “principio de la transparencia”, además de que rechazó que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Afirmó que el reportaje del periódico estadounidense sobre un presunto narco soborno a sus familiares y colaboradores, “fue como el parto de los montes, parieron a un ratón”.

-Más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error?, se le preguntó

-No, no, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia; acotó López Obrador.

-Pero eso la pone en riesgo a ella, cualquiera podría, más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo, señor presidente, se le insistió.

-No, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, recalcó.

-Sí pasa en este país, 43 periodistas muertos, se le planteó al presidente.

-No, es que también ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces, informadores o mejor dicho desinformadores, los más tenaces manipuladores. Esto que dice que hay un gran riesgo para los periodistas es una asociación vinculada a grupos de intereses creados, a gobiernos hegemónicos, argumentó.

INAI inicia investigación en Presidencia por exposición de datos personales

Al terminar la conferencia y luego de que se publicara el reportaje, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) inició una investigación formal sobre este caso el cual mencionó la periodista en el confrontamiento:

- ¿Podría presentar un teléfono privado de uno de los otros?; se le insistió

-Claro, Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México, dijo.

-¿Y qué hacemos con la ley de Transparencia, señor presidente?, se le preguntó.

-No, por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política. Y yo represento a un país, que represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral. No va a venir cualquier gente, que porque es el New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan. Ahora no, ahora nos tienen que respetar, argumentó.