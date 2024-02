Sismo hoy: reportan microsismo de 1.5 en la falla Plateros-Mixcoac; es el número 40

Este miércoles 21 de febrero se registró un nuevo sismo en la falla Plateros-Mixcoac. De acuerdo con las redes sociales de Sismo Alerta Mexicana - un proyecto independiente de divulgación de información sísmica y volcánica - el movimiento tuvo una magnitud estimada de 1.5 grados en la escala de Richter.

Información preliminar sugiere que el microsismo ocurrió en punto de las 11:11 horas de este 21 de febrero. Hasta ahora, no hay reporte de daños materiales; vecinos de la zona aseguran que el movimiento no fue perceptible, no obstante, con este nuevo temblor suman 40 microsismos en la falla Plateros-Mixcoac desde el pasado mes de diciembre.

Foto: captura de pantalla.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Durante un sismo:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad.

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas.

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes.

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas

Después de un sismo: