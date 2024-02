La propuesta de AMLO que rechazó la ONU para alcanzar la paz en Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) otorgó una entrevista de más de dos horas a la periodista rusa Inna Afinogenova, misma en la que se transmitió tanto en el canal de YouTube de Canal RED, como en el del mandatario. Durante su conversación, el jefe de Estado cuenta sus anhelos par el futuro de México, perspectivas de lo que ocurre hoy día y los retos que enfrentó para llegar a Palacio de Gobierno.

Y fue durante esta conversación que el mandatario nacional recordó su intento por detener la guerra en Ucrania, misma que este sábado 24 de febrero cumple dos años y ha dejado más de 10 mil 300 muertos y daños por 480 mil millones de dólares.

La guerra en Ucrania y la posición de México

AMLO fue entrevistado por más de dos horas Foto: Presidencia de la República

A principios de 2022, las tensiones entre Rusia y Ucrania eran insostenibles, en consecuencia, y tras varias amenazas, el Ejército ruso invade el este de Ucrania, iniciando así el conflicto armado más controversial en Europa desde la desintegración de Yugoslavia.

Ya avanzado el conflicto, el Consejo de Seguridad de la ONU organizó una cumbre para tratar de solucionar dicho conflicto; sin embargo, estos diálogos fueron estériles y, hasta el momento, la guerra sigue. Sin embargo, la representación mexicana, a cargo de Marcelo Ebrard, llevó la propuesta de AMLO para ponerle fin al conflicto.

Qué piensa AMLO de la ONU

Durante la entrevista con Afinogenova, el presidente de México fue cuestionado sobre el valor y la pertinencia que tienen los organismos internacionales y le recordó que las propuestas que envió el Estado mexicano a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Plan Contra la Pobreza Global o la Tregua entre Rusia y Ucrania fueron desechadas.

Al respecto, López Obrador señaló que estos organismos son necesarios, pero “hace falta más energía y claridad de los dirigentes de la ONU”. Ese organismo está convertido en un “florero, está de adorno”, advirtió el presidente de México.

“No puede ser que no detengan una guerra, no puede ser que no pueda convencer a las potencias de que se debe buscar una salida negociada en las confrontaciones que se están dando en el mundo”, agregó a su crítica.

La propuesta de AMLO para negociar la paz en Ucrania

Fue entonces cuando recordó que, para el conflicto Rusia-Ucrania, propuso una comisión negociadora con el objetivo de encontrar el fin del conflicto armado, para establecer esta comisión de negociación, AMLO planteó a tres actores esenciales que tendrían que establecer contacto con los gobiernos de Ucrania y Rusia. La mesa de diálogo estaría integrada por:

El Papa Francisco, jefe de Estado del Vaticano

Narendra Modi, primer ministro de la India desde 2014

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas

Sin embargo, dicha idea fue desechada en el Consejo de Seguridad, algo que lamentó profundamente el mandatario mexicano, pues calificó como una arbitrariedad que, por diferencias del gobierno y ciertas élites, los pueblos de ambas naciones pagan con sus vidas, por lo que lo calificó de infame.

“¿Pueden matar a miles y pueden haber miles de refugiados y no importarnos? Y un señor que representa a una potencia, bloquea una iniciativa para conseguir la paz. Eso está mal. La política se inventó para evitar la guerra”, cerró.