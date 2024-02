Samuel García acusa que PRIAN está lleno de corrupción, tras caso de diputado investigado por la UIFE

Después que el diputado del PAN, Carlos de la Fuente Flores aceptara sus nexos con Alejandro Vinicio Araiza Gaytán quien en vida fue su contador y que aparece como clave en la reciente denuncia que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal contra el legislador, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda acusó a todos los miembros del PRIAN de estar llenos de corrupción.

Al término de la supervisión de las obras de la construcción de Villas en el DIF Capullos, el mandatario estatal consideró que las declaraciones hechas por el también coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso local, en las que admite su vínculo a ese personaje, evidencian su probable responsabilidad en la comisión de cuatro delitos financieros como dio a conocer a la opinión pública.

“Yo creo que por eso esta gente cree que al quitarnos la UIFE ya no los vamos a investigar, pues no", expresó Samuel García Foto: Facebook Samuel García

"Todos están llenos de corrupción": Samuel García sobre PRIAN

“Lo cierto es que como les digo, yo a los amigos de enfrente para no ser ya tan agresivo, todos están llenos de corrupción. Fueron años de saqueos en Agua y Drenaje, años de saqueos en el Isssteleón, años de saqueos en los municipios del PRIAN, todos tienen evasión, todos tienen delitos, pero se sienten protegidos por la Fiscalía, que hoy la tienen ellos, del PRIAN y por supuesto por el Poder Judicial, que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León son puros magistrados del PRIAN.

El mandatario del norte del país, se dirigió a los ciudadanos de Nuevo León pidiéndoles no perder la capacidad de asombro ante hechos como este y que sirva de aprendizaje.

“Resulta increíble que este diputado, él mismo confiese que conocía y era amigo de un contador facturero que ultimó el crimen organizado, entonces ya la capacidad de uno de sorprenderse se pierde, porque si tú ves todos los líderes del PRIAN, empezando por Cienfuegos, que ya me denunció por calumnias por Chale y por toda esa raza todos tienen que ver con factureras”, subrayó el Gobernador.

En Monterrey se dio a conocer a la opinión pública la investigación y denuncia de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada que como hilo se enfocó hacía De la Fuente como objetivo, al encontrarle nexos a raíz de un número celular utilizado por cuatro empresas que simulan operaciones financieras.

Una de las empresas direccionaba contacto de una constructora de razón social Yamasukro S.A de C.V, hacia Edgar Giovanni Torres Navarro, quien fue ultimado a balazos por delincuentes en 2020 en el municipio de San Pedro.

Esa persona a su vez laboraba para Alejandro Vinicio Araiza Gaytán a quien meses antes le dieron muerte a tiros en la carretera nacional y de quien de la fuente justificó conocerlo pues era su contador y amigo.

Samuel García asegura que harán investigaciones pertinentes en materia de corrupción

Por último El Gobernador García Sepúlveda agregó que pese a que el PRIAN logró quitarles la UIFE, el Estado hará las investigaciones correspondientes en materia de corrupción.

“Yo creo que por eso esta gente cree que al quitarnos la UIFE ya no los vamos a investigar, pues no. Una tarea del Estado es justo investigar la corrupción que tienen gobiernos anteriores incluidos, los alcaldes incluidos, los diputados los magistrados de gobiernos anteriores y el actual entonces, pues qué lástima, pero que sirva de aprendizaje para la sociedad.

¿Por qué ahora hay tanta obra pública?, ¿Por qué ahora renovamos Capullos, ¿Porque ahora hay puentes carreteras hospitales? Pues porque ya no robamos. Hace años que el poder lo tenía el PRI o el PAN, todo era factureras todo se lo robaban, por eso uno entiende como la mayoría de ellos ahora tiene ranchos, quintas, depas, cuentas bancarias”, apuntó García Sepúlveda.

El Mandatario estatal arremetió una vez más contra Francisco Cienfuegos, delegado de la campaña de la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, quien acusó a García Sepúlveda de calumnias y de violar el principio de imparcialidad por difundir información por una denuncia que enfrenta ante la FGR tras detectar presuntas transferencias hechas por el príista a 15 países en el extranjero por $82 millones de pesos.

“Se enoja la ‘ratota’, porque le descubrimos 1,045 millones de pesos en 15 paraísos fiscales, y va y te hace un show en México que lo estoy calumniando, que es delito electoral. No, delito electoral eres tú que desviaste dinero público y lo usas para comprar el voto; entonces si ya no quiere que le diga Paco pues es la ratota y Chale mañana va a hacer lo mismo, porque todos los días salen conferencia peleándose y no hay una sola propuesta de ese diputado”, aseguró el Gobernador.