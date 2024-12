Detienen a presuntos asesinos de Oficial de Migración en Chihuahua

Autoridades de Chihuahua identificaron al agente de migración asesinado por migrantes en la ruta Juárez-Samalayuca.

El agente fue identificado como Luis Alberto Olivas quien fue brutalmente asesinado por dos individuos de origen venezolano en la ruta de Juárez a Samalayuca.

El hecho fue reportado al 9-1-1, el oficial Luis Alberto Olivas contaba con 30 años de servicio en el INM, fue encontrado sin vida con una lesión en la cabeza evidenciando violencia. La SSPE desplegó un operativo que resultó en la captura de los presuntos responsables, identificados como Carlos A. S. y David José V., ambos de nacionalidad venezolana.

Venezolanos detenidos por asesinato de agente mexicano. Foto: Federico Guevara

En respuesta a este lamentable suceso, se han implementado medidas de seguridad para prevenir futuros actos de esta naturaleza en Chihuahua, reforzando la colaboración entre los distintos niveles de gobierno.

Venezolanos detenidos por asesinato de agente mexicano. Foto: Federico Guevara

Migrantes “revientan” oficinas del Inami

Con información de José Torres Cancino

Cientos de migrantes saturaron este lunes las oficinas de regulación, del Instituto Nacional de Migración (Inami), en busca de permisos de tránsito por México para llevar a sus citas del CBP One en distintos puertos fronterizos de la frontera norte.

Más de mil migrantes “reventaron” el servicio de atención del Inami, ante la desesperación de los solicitantes por obtener tránsito seguro a través de autobuses que el gobierno mexicano concede a quienes salieron aprobados en las citas para solicitar asilo al gobierno estadounidense.

Marcela Santos, proveniente de Honduras, señaló que están contrarreloj debido a que fueron secuestrados en los límites de Tapachula y Suchiate y liberados apenas el pasado sábado, por lo que ahora temen perder su cita de solicitud de asilo programada para el próximo 7 de enero, en el puerto de San Isidro.

“Somos diez miembros de una misma familia y ahora esperamos que nos den este permiso, ya tenemos la cita para la frontera norte y solo queremos que nos dejen avanzar con ese permiso”, sostuvo.

A escasos días que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos, cientos de extranjeros luchan por obtener un permiso. Otros cientos permanecen sin poder obtener aún la cita del CBP one, lo que complica su arribo a la frontera norte.

Delia Arriaga, nativa de Venezuela, no pierde las esperanzas de obtener la aprobación de cita. Aunque sabe que al llegar al poder Trump puede complicarse su viaje, confía en que llegará con sus dos hijas a Estados Unidos.

“Somos bastantes los que aún no tenemos cita pero confiamos que la conseguiremos. Ya lo intentamos en caravana y no funcionó porque esa caminata no todos la aguantamos”, sostuvo.

Los viajeros internacionales han saturado en las últimas horas la frontera sur, ante la prisa por partir cuanto antes hacia el centro y norte del país.

Una fuente del Inami reveló que también se han intensificado las labores de traslado de los migrantes, principalmente en horas de la madrugada para viajar todo el día hacia el norte, donde ya tienen citas programadas.

Entre los migrantes que saturaron este lunes el Inami, hay provenientes de Ecuador, Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Guatemala, entre otras nacionalidades.

Sigue leyendo:

Mueren ahogadas 2 amigas adolescentes durante sus vacaciones en la playa

Atacan a balazos y dejan 2 cuerpos en restaurante Ranchito Roll Sushi; ¿el negocio pertenece a Markitos Toys? Esto se sabe