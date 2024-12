La Primera Presidenta, crónicas de un reportero, se presenta en FIL Guadalajara

La Primera Pesidenta: Crónicas de un reportero, de Carlos Navarro, es un ejemplar que se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), con el sello de Ediciones Heraldo.

Este es el primer libro que integra las andanzas de un reportero comprometido con su oficio, Carlos Navarro, quien se dio a la tarea de realizar un arduo compendio de sus textos cotidianos para aportar una pieza a la historia del país sobre la mujer que hoy gobierna a México y quien rompió el techo de cristal, Claudia Sheinbaum.



Carlos Navarro, reportero que actualmente cubre la fuente de la Presidencia, acumuló 110 mil kilómetros de camino al acompañar a Claudia Sheinbaum en su camino a la Presidencia.

El reportero, con pesadillas de quedarse dormido, caer en un barranco o ser abordado en alguna carretera del país, pese a deber cumplir con la cobertura donde los tiempos son estrechos y dejan poco espacio para hacer algo más que notas, enlaces para radio o guiones de televisión, consciente del momento histórico que presenciaba, decide redactar este libro.

Durante la presentación, narró que fue en marzo de 2015 en los pasillos del Palacio de Minería recibió la invitación para editar una revista como reportero en el ámbito político y de ahí, el parte aguas que lo llevó a dejar de lado su aspiración para dedicar dedicarse al periodismo deportivo.

¿Quién es Carlos Navarro reportero y autor de "La Primera Presidenta: Crónicas de un reportero"?

El profesional, llegó en septiembre 2017 llegó a Heraldo Media Group como reportero multimedia, para seguir los pasos de quien fue Jefa de Gobierno, posteriormente la candidata a la presidencia y la ahora, primera Presidenta del país.

Crónicas, entrevistas y otros géneros que añaden una narrativa visual se complementan con imágenes de colegas fotógrafos que ilustran las 350 páginas de este libro.

Así, un 20 de noviembre en el Puerto de Veracruz, inició la aventura para escribir este libro sobre la primera mexicana que hoy gobierna al país.

El director de Multimedios Jalisco, Alejandro Sánchez, quien edita y escribe el prólogo del libro que incluye datos curiosos como los artículos que la hoy mandataria traía en su vehículo Aveo, que entro otros eran hojas y artículos para embellecerse.

"Todo eso nos lo va relatando Carlos, lo que permite que además de esta crónica histórica nos ayude a entender de cuerpo completo quién es Claudia Sheinbaum. Pero esto no se puede solo sí no es por las habilidades, por el ánimo del periodista de preguntárselo todo, de acercarse al lugar de los hechos o a los personajes y con todo y que él ya tenía más de ocho años conociendo a Claudia Sheinbaum, siempre se lo estuvo cuestionando todo y a base de esas preguntas este puede entregarnos y regalarnos esta pieza que es histórica, porque no existe otro reportero, no existe otro personaje que nos deje en este compendio de textos cotidianos sin mayores pretensiones pero que el oficio", expuso Sánchez.

Lo valioso de esta pieza, es que no incluye "juzgamientos ni santificaciones", destaca Alejandro Sánchez, en el caso de Carlos con todo y que la conoce, con todo y que la apropia Claudia Sheinbaum le tiene un respeto "y lo tiene porque lo mismo puede ser duro para cuestionarla, para cronicar un hecho que no le va a ser favorable a Claudia Sheinbaum y por eso ella termina respetándolo y ella entiende que Carlos no busca juzgarla, tampoco glorificarla sino explicar a qué se debe la fuerza de ese personaje que tuvo 36 millones de votos y que después de mil 800 gobernantes, tanto gobernadores como presidentes de la República es la primera que rompe el techo de cristal".

Y en el marco de la Feria, la más importante en el mundo editorial, la escena político social y la inercia de que cada vez hay más mujeres en espacios de decisión, no se escapa que la capital de Jalisco sea gobernada por Veronica Delgadillo ni que la Universidad de Guadalajara (UdeG), organizadora de la FIL, después de 232 años, haya elegido a su primera rectora, Karla Planter, puntualiza Sánchez.

La serie de acontecimientos que se ibtegran en el libro van desde episodios tan personales como la preparación de su boda hasta los más interesantes como la operación cicatriz al interior de Morena luego de ser designada candidata a la Presidencia y lo dicho por el ahora ex Presidente Andrés Manuel López Obrador al entregar el bastón de mando.

Alfredo González destaca presencia de Ediciones Heraldo en FIL Guadalajara

Por su parte, Alfredo González, director editorial del Heraldo Media Group, comentó que valía la pena reconocer que en este documento hay una recopilación de fotografías de toda la campaña la pre-campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum donde se incluyen imágenes de Antonio Nava, Leslie Pérez, Daniel Ojeda, Guillermo Gamm y Alfredo Pérez Castro, que son los compañeros, colegas que colaboraron con todas las imágenes.



Desde 2022, Heraldo Media Group incursiona en el mundo editorial con Ediciones Heraldo cuya basta oferta consta de ocho títulos, los últimos tres presentados en la actual edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Alfredo González, director editorial del Heraldo Media Group, señaló durante la presentación del libro de "La primera Presidenta, Memorias de un Reportero", del periodista Carlos Navarro, que este es el primer libro de la primera mujer Presidenta en 200 años de historia independiente en nuestro país, Claudia Sheinbaum, la primera mujer Presidenta que obtuvo más de 35.9 millones de votos en la elección del pasado 2 de junio de 2024.

Los ocho títulos editados hasta ahora son: "Tal cual", de Juan Alarcón y Wilber Torres, ese fue, digamos, uno de los primeros "Plomo y Pluma" de Cristian Dubertier es el segundo, "Pluma y Plomo" es el de Luis Borja.

"Cocina que inspira" está editado por nuestra vicepresidenta que es Cristina Míeres y de la marca que es propia que es Gastrolab. "Cuando el tiempo se rompió", es una compilación de obras de la artista plástica Betsabe Romero.

"Mañana (a las 19:00 horas) es la segunda edición, tal cual, de Alarcón entonces es una recopilación de caricaturas, de cartones que se publicaron a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, parece que va a estar muy divertido, y el otro es un libro de Amador Montes, Sin Ti Nunca, una artista también plástica, mañana lo vamos a conocer que es alguien reconocido también en el sector".

