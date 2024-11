"Habrá relación buena y de respeto con Estados Unidos": Sheinbaum

Desde Monterrey, Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, ya que en nuestro el gobierno mexicano se basa en el humanismo mexicano y la fraternidad.

“Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá siempre el diálogo y la colaboración, nuestra visión es el Humanismo Mexicano y la fraternidad entre los pueblos y todas las naciones del mundo”.

Lo anterior lo declaró durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar No.73 del Instituto del Seguro Social (IMSS).

Dijo que la dicha relación genera empleos, inversión y bienestar para ambas naciones. Puso como ejemplo que, de acuerdo con el Peterson Institute for International Economics (PIIE) T-MEC crea una gran cantidad de empleos en Estados Unidos, ya que las empresas estadounidenses que invierten en México se vuelven más productivas, pues por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas, generan 333 empleos en EUA.

Manifestó que la mano de obra de los mexicanos en territorio estadounidense apoyan con más de 60 mil millones de dólares a la economía mexicana, y que por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral en territorio de Estados Unidos, se crea uno o dos empleos para los propios estadounidenses.

“Los migrantes que llegan sin documentos contribuyen en 13 mil millones de dólares al año al seguro social de los Estados Unidos debido a que la mayoría no reclama beneficios, el 92 por ciento de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses”, añadió.

En la inauguración de la unidad de medicina familiar No.73, anunció la construcción de un nuevo Hospital de Especialidades del IMSS en Santa Catarina, Nuevo León y de planteles educativos, así como los beneficios que traerá al norte del país el tren de pasajeros México-Nuevo Laredo.

La presidenta Claudia Sheinbaum visito el estado de Nuevo León donde se reunió con mandos militares, gabinete estatal, alcaldes y empresarios desde el viernes por la noche y la mañana de este sábado.

La mandataria federal arribo a la entidad el viernes en el Campo Militar de donde salió al filo de las 21:15 horas para dirigirse a una reunión con alcaldes metropolitanos, donde vieron temas de recursos y proyectos para beneficios de los habitantes.

El Alcalde Andrés Mijes aseguró que la reunión con la presidenta del país fue productiva al presentar propuestas de proyectos prioritarios y la construcción de más clínicas del IMSS en municipios de ultra crecimiento.

Claudia Sheinbaum también se reunió con el gabinete estatal encabezado por el gobernador Samuel García, así como Javier Navarro; secretario general de Gobierno, Alma Rosa Marroquín; secretaria de Salud estatal, y Carlos Alberto Garza, tesorero del estado, con quienes también analizó proyectos de infraestructura y presupuesto federal para llevarlos a cabo en los siguientes tres años.

Esta mañana la presidenta inauguro la Unidad Familiar número 73 en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde estuvo acompañada del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y por el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

En su discurso, la mandataria respaldo al gobernador Samuel García Sepúlveda al reprobar la postura de los diputados de oposición por castigar al gobierno de Nuevo León al no aprobar el presupuesto 2025, porque eso afecta a los nuevoleoneses

“Quiero aprovechar para decir que no coincido, ni comparto el que se le castigue al gobierno al no aprobar su presupuesto, pues eso afecta al pueblo de Nuevo León, puede haber diferencias en la política, para eso hay democracia, pero esas diferencias no pueden afectar la vida y el desarrollo de un estado”. dijo.