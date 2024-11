Explora la ciencia en la FIL Guadalajara 2024: conferencias, charlas y mucho más

La Feria Internacional del Libro (FIL) Guadajara 2024 está a sólo unas horas de arrancar, un lugar en donde todos los amantes de los libros, la lectura y la literatura podrán encontrar un espacio de intercambio de ideas en el cual podrán conocer a personas interesadas en varios temas en común como la fantasía, la política, el deporte, la ciencia ficción, las biografías, las novelas gráficas, las artes visuales e incluso la ciencia, misma que ha tenido un presencia fuerte y constante a lo largo de los años dentro de la feria.

Con la Expo Guadalajara como sede, la FIL Guadalajara 2024 ofrece una oportunidad de acercarse, conocer y apreciar un poco más de la ciencia que existe en nuestro quehacer cotidiano, pero sobre todo, de entender que está no está para nada alejada de la literatura y de los contenidos y actividades que se pueden disfrutar en la 38 edición de la feria.

Big Van Ciencia, con Heléna González Burón, Oriol Mariman y Ana Peiró. Foto: FIL Guadajara

Estamos conscientes que en muchos de los visitantes a la FIL lo que menos quieren es escuchar hablar de ciencia, pero lo que no saben, es que esta es uno de los ejes nodales de la feria, pues contará con más de 30 actividades en las cuales, todos los asistentes quedarán maravillados con la forma en como los distintos comunicadores y divulgadores de ciencia que estarán presentes compartirán los conocimientos de una manera accesible pero sobre todo divertida.

¿Qué actividades de comunicación y divulgación de la ciencia habrá en la FIL Guadalajara 2024?

Entre las actividades que todos los asistentes podrán disfrutar en la FIL Guadalajara 2024 relacionadas con la comunicación y divulgación de la ciencia se encontrarán algunas conferencias, charlas, y pláticas con el público entre las que destacan:

Monólogos de Big Van Ciencia con Helena González, Oriol Marimón, Alberto Vivó, Javier Santaolalla. Foto: FIL Guadajara

"De la molécula a la medicina". Conferencia impartida por Morten Peter Meldal, premio Nobel de química en 2022

Ciencias del Espacio, con la participación de William T. Harris y María Emilia Beyer

La vida secreta de tu casa

¿Cómo domar al diablo de las matemáticas?

Si yo fuera un neandertal

Mentes neurodiversas en el mundo literario

El hombre que derrotó a la inteligencia artificial

Las matemáticas, ¿son la neta?

Poesía en el espacio

Descubre el universo: vida extraterrestre, agujeros negros y galaxias lejanas

¿Qué se necesita para entrar a los actividades de la FIL Ciencia?

Todas las personas interesadas en asistir a las actividades de la FIL Ciencia dentro de la FIL Guadalajara 2024 sólo tendrán que pagar su boleto de entrada a la feria el cual tiene un costo de 30 pesos para los adultos; 25 pesos para todos los menores de 3 a 12 años; y personas de la tercera edad con credencial el INAPAM, personas con diversidad funcional, estudiantes y miembros de la Fundación Universidad de Guadalajara; y 20 pesos para estudiantes de la UdeG con credencial vigente.

Cabe destacar que todas las actividades de ciencia que se realizarán dentro de la FIL Guadalajara 2024 están programadas para cubrir los nueve días de duración de la feria, por lo cual, si se tiene interés de asistir a alguna en particular se le invita a revisar el programa con la fechas y horas en que se llevarán a cabo; y recuerden, la ciencia no es aburrida, lo aburrido es no conocerla.

