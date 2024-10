Julieta del Río: Segob pide a trabajadores del INAI no preocuparse por su fuente de empleo

Julieta del Río, comisionada del INAI, informó que durante casi dos horas se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para hablar sobre el futuro del organismo autónomo.

“Primero nos cedió el uso de la voz a cada uno de los comisionados, el comisionado presidente habló en general de algunos temas, la comisionada Ibarra también de la importancia de algunos derechos, la comisionada Roman sobre el tema de datos personales de posesión de particulares, la preocupación de que estos temas se fueran a Profeco, y tu servidora la habló de la plataforma de nacional transparencia y también me tocó hablarle sobre la desinformación que existe en el INAI”, relató Julieta del Río en entrevista para el programa de las “Noticias de la Tarde" con Lupita Juárez, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

La comisionada del INAI indicó que también se le entregaron unos documentos como el arrendamiento del edificio y los contratos que he hecho el Instituto de Transparencia. Añadió que la secretaria de Gobernación se mostró muy receptiva con los comisionados y por ello, dijo, le agradecieron la oportunidad de que hayan sido escuchados.

"No nos dijo si va o no va esto porque no depende de ella, pero sí nos escuchó, sí nos recogió los documentos, sí nos dijo que le informáramos a la clase trabajadora que ellos no tienen ningún problema” , comentó Julieta del Río.