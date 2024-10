Rosario Piedra Ibarra busca su reelección como titular de la CNDH

Rosario Piedra Ibarra se registró hoy para reelegirse como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por cinco años más.

Así lo notificó hoy la presidenta de la CNDH a los trabajadores de la Comisión, toda vez que se registró hoy ante el Senado de la República para competir por la presidencia.

"Es importante darles a conocer el siguiente mensaje que transmití a través de la comunicación interna a las trabajadoras y trabajadores de la CNDH para informarles, que me he registrado en el Senado para contender por un segundo periodo al frente de la CNDH", informó.

Piedra Ibarra justificó su registro indicando que está convencida de que gracias al trabajo de todos los trabajadores de la CNDH han avanzado en la transformación de la Comisión, pero se tiene que consolidarse.

"Agradecer a quienes me han manifestado su apoyo, pero también para suplicarles que ningún recurso económico, ni de personal, ni de tiempo de la CNDH, se ha distraído en mi promoción. A título personal y fuera de su horario laboral, Francisco Estrada Correa, está coordinando estos trabajos con gente que me apoya desde fuera. Quiero asistir a esta contienda sin ventaja alguna sólo presentándolo resultados de nuestro trabajo de cinco años. Les pido por lo mismo que cuidemos esta comisión, que el ritmo del trabajo no se afecte con esto, ni con nada", sostuvo.