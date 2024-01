Arkadas, el perrito donado por el gobierno de Turquía a México, celebró su cumpleaños este domingo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invitó a la población a la fiesta por el primer año de vida del soldado Arkadas, de raza pastor alemán, por lo que cientos de personas, acompañadas de sus ‘lomitos', acudieron al Campo Militar Marte para el festejo que se realizó cerca del monumento a Proteo, el perro que falleció durante las labores de búsqueda y rescate tras el sismo en Turquía.

Durante la celebración, los asistentes cantaron Las Mañanitas a Arkadas, quien comió pastel rodeado de perritos que portaban gorros de cumpleaños y que obtuvieron su certificado simbólico como perros rescatistas.

Le cantaron las mañanitas al lomito de la Sedena. Foto: Diana Martínez

Los asistentes, muchos de estos niños, se tomaron fotos con Arkadas y con otros binomios caninos, entre estos Roko. Juan Carlos Villeda, manejador de Arkadas, detalló que el perro sigue en adiestramiento, pues terminó la etapa de socialización y sigue la de especialidad en búsqueda y rescate.

“Acaba de terminar su etapa de socialización, ya es muy tranquilo, con los niños ya no se pone agresivo porque hay cachorros que si no los saben enfocar a lo que es, se vuelven agresivos, y si no saben darle una corrección a tiempo el perro tiende a reforzar esa mala conducta, lo que nosotros hacemos es erradicar esas malas conductas y reforzar buenas conductas...

“Ahorita, para que ya sea un perro operativo, aproximadamente ya (será en) unos ocho meses, ya que sea un perro operativo, ya puede salir a operaciones”, dijo.

Debido a que está en su etapa de adolescencia, señaló, Arkadas es berrinchudo y un poco desesperado y ansioso.

“No le gusta estar solo, si lo dejo un tiempo solo, juega con la charola, la avienta, quiere atención, quiere jugar”, aseguró.

Rocket, un perro Alaska malamute acudió al festejo con su dueña Elisa Ocampo, quien detalló que se enteró de la convivencia por redes sociales y porque ha tenido contacto con integrantes del Ejército mexicano, ya que ella tiene un equipo de mushing, que es un deporte que consiste en carrera de trineos jalados por perros y algunos binomios de la institución la han acompañado a entrenamientos de canicross.

“Es un buen lugar para poder hacer contacto con el Ejército y con los perros… conocemos más a Roko porque fue con nosotros a un entrenamiento”, dijo la joven.

Uno de los regalos para los 'lomitos' invitados fue una galleta en forma de hueso con el nombre del festejado.

BRC