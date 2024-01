"Es una calumnia": AMLO descarta financiamiento a su campaña del 2006 por parte del crimen organizado

Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo, calificó como una calumnia las acusaciones sobre su presunta financiación a su campaña por parte del crimen organizado durante las elecciones presidenciales de 2006 y afirmó que no existe ninguna prueba que lo compruebe. Apuntó que las acusaciones se originan gracias a que el país se encuentra en periodo electoral.

Debido a que los señalamientos surgieron desde el extranjero, el mandatario explicó que se trata de una campaña que se lleva a cabo no solo en México, sino también en distintos países. Agregó que también juega un papel la exitosa trayectoria que ha tenido México en los últimos años.

El mandatario dijo que “la calumnia” en su contra no viene sólo de la DEA sino de “más arriba”, aunque descartó al presidente Joe Biden de quien dijo “ha sido muy respetuoso con nosotros”, empero, sí señaló al Departamento de Estado.

“Yo qué voy a andar demandando, y aprovecho para decirlo, porque no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio, no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo", mencionó en conferencia de prensa.

Aseguró que el presidente Joe Biden informará al respecto y descartó que esperara una reacción del mandatario estadounidense. Agregó que en todo momento se ha mantenido un trato de igualdad con su homólogo y aseguró que se trata de un funcionario honesto.

AMLO perdió las elecciones presidenciales de 2006 ante Felipe Calderón

Durante 2006 Andrés Manuel López Obrador fue candidato a la presidencia, pero se impuso el expresidente Felipe Calderón Hinojosa con Partido Acción Nacional (PAN), de modo que fue jefe del Ejecutivo desde 2006 hasta 2012. El panista ganó con una ventaja de alrededor del 0.56 por ciento, lo que supuso una diferencia de 240 mil votos.

Ante la derrota, el en ese entonces líder del Partido Democrático Revolucionario (PRD) organizó una manifestación en el Paseo de la Reforma el 30 de julio, la cual tuvo la participación de cientos de miles de mexicanos y una duración de más de 45 días, de modo que concluyó el 14 de septiembre.

El candidato de la coalición "Por el Bien de Todos" organizó la instalación de 47 campamentos en el otrora Distrito Federal para exigir el recuento de votos. Aseguró que él también se instalaría en los campamentos civiles.

