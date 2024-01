AMLO: "Me quitaron el derecho de réplica"

El presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó que ahora ya hasta le quitaron el derecho de réplica luego de que un juez otorgó un amparo para que no mencione al periodista Raymundo Riva Palacio.

En la conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, argumentó que esa decisión viene de “arriba” porque es la lucha de dos proyectos de nación en donde un grupo no quiere perder sus privilegios.

Reiteró que hay un grupo que no desea perder sus privilegios. Foto: Presidencia

Cuestionó que con la decisión de un juez se limita la libertad de expresión y de manifestación.

“Ya no puedo mencionar algunos porque hasta presentaron amparos para que yo no hable de ellos, ya me quitaron hasta el derecho de réplica. Un juez del Poder Judicial, fíjense cómo estamos. Ah, también a ti, ¿no? Ya no se puede hablar de esa persona. ¿Y dónde está la libertad?, ¿dónde quedó la libertad de expresión, de manifestación?”, señaló.

“No, no, no, no, no, porque siempre he dicho, y así entiendo las cosas, que no es culpa de ellos. Ellos son piezas, tienen jefes. Como se diría en mi pueblo, hay niveles, nivelitos, Entonces, es arriba del asunto. Por eso no hay que pelearse ni enojarse, entender nada más qué es lo que pasa. Es la lucha entre dos proyectos distintos, contrapuestos de nación, y ellos eran los privilegiados. Antes vivían colmados de atenciones, privilegios”, manifestó.

López Obrador dijo que antes la prensa era institucional, lo que no sucede ahora.

“La prensa muy institucional, acuérdense lo que decía Emilio Azcárraga papá, que había tres intocables, el presidente, el Ejército y la Virgen de Guadalupe. Pero eso ya en Televisa ya no se respeta, al menos en lo que corresponde al presidente, yo soy cliente allá en Televisa, en todos sus análisis, todos los que llegan allá, manifestarse, expresarse y en contra de nosotros”, mencionó.

Este martes, se conoció que el periodista Raymundo Riva Palacio obtuvo un amparo para que el presidente López Obrador y Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las Mentiras de la semana”, para que se abstengan de publicar información íntima y privada o decir expresiones con los que se refiera a que es una persona “mala”, “vil”, o “de malas entrañas”.

AMLO: El Poder Judicial está podrido

Al acusar que el Poder Judicial está “podrido”, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay una actuación “descarada” de jueces y por ello, ayer se presentó una denuncia en contra de un juzgador que beneficia a presuntos delincuentes.

Dijo que la instrucción es que se si encuentra un caso en donde un juez favorezca presuntos delincuentes, se actúe presentado una denuncia con pruebas.

Durante la conferencia de prensa se le cuestionó que ayer se presentó a la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, por probables actuaciones ilegales que han favorecido a grupos criminales.

El presidente declaró que “tiene que ver con una actitud ya muy descarada de los jueces y del Poder Judicial”. Comentó que aunque no quiere generalizar, da la impresión que el Poder Judicial “está podrido”.

“Lleno de corrupción y sin principios, este caso es de un presunto delincuente famoso que recibe protección de jueces, pero una tras otra, al grado que se le detiene insistentemente quería que se la llevara a Reynosa o a Matamoros, con los riesgos que implicaba, y se hicieron todos los trámites, costó muchísimo trabajo, creo que hasta hoy se resolvió que quedará detenido en un penal de alta seguridad.

“Todo esto por los riesgos que implicaba, pero era insistente la actitud del juez, no sé si sea el caso otro, pero la instrucción es que cuando nos enfrentamos a esto se proceda legalmente, que no nos quedamos callados y que no haya inmovilismo, que se presenten denuncias legales cuando se tengan pruebas, desde luego, y en este caso hay pruebas”, enfatizó.

BRC