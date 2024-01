Muere querido influecer mexicano en Sinaloa; se volcó el auto RZR en el que viajaba

La muerte de un influencer mexicano, de 23 años de edad, ha conmocionado a la comunidad en redes sociales, principalmente en TikTok. Se trata de Sebastián Bautista, un joven originario de Tijuana, que se dedicaba a compartir contenido de comedia y belleza en sus plataformas digitales.

De acuerdo con información, confirmada por amigos cercanos al influencer, Sebastián perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente en el estado de Sinaloa. De forma preliminar se menciona que el joven viajaba por la la Isla Altamura a bordo de un vehículo tipo RZR, cuando perdió el control del carro y terminó volcándose. Hasta ahora, se desconocen las causas del percance vial.

El joven tenía más de 100 mil seguidores en su cuenta de TikTok. Foto:

@heyqueondasebaas

Amigos confirman la muerte del influencer

A través de redes sociales, otros creadores de contenido reaccionaron al accidente y confirmaron que el influencer falleció por el fuerte accidente. Una de las primeras figuras públicas en pronunciarse sobre el caso fue Diana Estrada, una popular tiktoker con más de un millón de seguidores; la joven compartió una serie de historias llorando y lamentando la pérdida de su amigo, así como un emotivo texto de despedida dedicado a Sebastián Bautista.

"Chiquis, no se que voy hacer sin ti. Tu sabes cuanto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda solo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchisimo. No tengo palabras, no puedo creer que ya no vas a estar aquí. Quisiera que esto no fuera real, que me contestaras las llamadas y me dijeras 'ay equisss es broma chiquis'. Tu sabes lo importante que eras para mi, no me dejes caer", escribió la influencer Diana Estrada en sus historias de Instagram.

Amigos del joven han pedido que no se difundan fotografías del accidente. Foto: @dianaestradaofficial_9.

¿Qué se sabe del accidente donde murió un influencer?

Autoridades locales compartieron que hasta ahora se desconocen las causas por las que ocurrió el accidente. No obstante, dieron a conocer que el siniestro ocurrió cerca de las 21:00 horas, en la Isla Altamura, de la Bahía Santa María, ubicada a 19 kilómetros y medio de la Reforma, Angostura, Sinaloa.

El vehículo accidentado era un auto tipo RZR de la línea Polaris modelo 2023. Testigos de lo ocurrido comentaron, ante medios locales, que el carro volcó y cayendo encima del influencer, quien perdió la vida de forma instantánea.