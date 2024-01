Novio de Paola Suárez niega haber golpeado a la influencer, teme por su seguridad

José de Jesús Castro, prometido de la influencer Paola Suárez, negó haberla golpeado como se había dado a conocer horas antes, e incluso planea demandarla por amenazas ante las autoridades estatales.

En declaraciones realizadas durante la noche del 10 de enero, Castro rechazó que se encontrara prófugo y señaló que se trasladó hasta las oficinas policiales locales para levantar una denuncia en contra de la influencer.

“Todo lo que dicen en las redes sociales, que yo estoy prófugo, que yo me estoy escondiendo, pues no es cierto, por eso yo vengo aquí a dar la cara”, señaló el joven, quien fue acusado de agredir con un martillo a la integrante del colectivo conocido como “Las Perdidas”.

Asegura que fue un accidente

De acuerdo con el joven, todo comenzó cuando, después de consumir estupefacientes, Paola comenzó a agredirlo, por lo que la arrojó con fuerza sobre su cama, donde se habría golpeado accidentalmente.

“Pues los dos andábamos drogados. Y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó. Al lado de su cama hay una lámpara y allí fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué.

“De lo que dicen que yo la aventé del balcón y así, no es cierto por que yo ya estaba afuera y cuando ya estaba afuera, como vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó”, señaló el joven, quien también presentaba lesiones en el rostro.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del 10 de enero. Foto: Especial

Castro declaró que las cámaras de seguridad del propio fraccionamiento podrían ofrecer pruebas irrefutables sobre su proceder. Además, señaló que la denunciará ante las autoridades debido a las amenazas que profirió en su contra.

“Temo por mi seguridad y por la de mi familia por sus amenazas que me mandan decir, que me van a matar, que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten”, concluyó.