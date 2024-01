Encuentran a la influencer Yaya Gómez sin vida, su novio se entregó y enfrenta la cárcel

Lisney Juliana Gómez, una de las más famosas creadoras de contenido en Colombia, fue hallada sin vida en su casa. La mujer tenía 22 años cuando fue víctima de feminicidio a manos de su novio, quien ya se entregó a las autoridades tras una ardua búsqueda, y confesó lo que hizo.

Las acciones tuvieron lugar en el barrio de Santa Fe, al oriente de Santa Marta, donde vivía Yaya. Era bailarina de música urbana, creadora de contenido para adultos en las redes sociales, así como madre de un pequeño que ahora se ha quedado huérfano, informaron medios locales.

Crédito: Instagram / Yaya Gomez

Hombre mata a su novia en Colombia

Dicha confesión indica que durante la noche del 8 de febrero discutieron dentro de la vivienda ubicada en calle 23 #41A-25. La pelea terminó en un forcejeo y finalmente la asfixió hasta quitarle la vida. Tras dar un paseo por el barrio, regresó y lo dijo todo al teléfono a su hermana menor.

Cuando los policías llegaron a la zona ya no estaba el sujeto, por lo que empezó una dura campaña para encontrarlo. fInalmente Bastidas Hernández acudió voluntariamente ante las autoridades. Aseguró que su escape fue abordo de una motocicleta, pero no está claro a dónde quería ir, pues no escapó de la ciudad.

De acuerdo con Hernández, la mujer había terminado la relación definitivamente, pero no aceptó que todo acabara de esa forma, así que asistió para buscarla, para hablar frente a frente. Las cosas no salieron como estaba previsto, comenzaron a pelear y todo terminó en un crimen. ahora enfrenta la cárcel.

s el juez octavo de lo Penal Municipal, Alexander Villa Farelo, quien decidió dejarlo en la cárcel de manera preventiva, pues ya hay antecedentes de una posible fuga; además, agregó que la decisión fue también porque durante su confesión, tuvo vssarias risas, lo que le pareció una grosería.