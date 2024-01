Paola Suárez: tunden en redes a médico que se tomó una selfie con la influencer en plena camilla

Los seguidores de Paola Suárez se encuentran más que indignados debido a que en redes sociales circula una fotografía en la que la influencer aparece en plena camilla, sin embargo, lo que más llamó la atención es que dicha imagen fue tomada por uno de los médicos que la están atendiendo tras la golpiza que recibió a manos de su prometido, por lo que, como era de esperarse, se generó un gran revuelo en torno a esta postal por lo que la integrante de “Las Perdidas” se vio obligada a salir a aclarar la situación.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que esta postal fue difundida originalmente a través del perfil oficial de Facebook de Paolita Suárez y en dicha publicación, la influencer se encargó de agradecerle al galeno de nombre Jesús Montoya por los cuidados y atenciones que le está brindando en estos complicados momentos.

Esta es la foto de Paolita Suáre que indignó a miles de internautas. Foto: IG: paolitasuarezoficial

“Muchísimas gracias, Jesús Montoya, por siempre estar conmigo en las buenas y en las malas y por la atención que siempre me brindas aquí en el Hospital General Regional, te quiero mucho amigo, en serio no sé cómo pagarte, muchas gracias por estar al pie del cañón” fue el texto que escribió Paolita Suárez, no obstante, dicha imagen fue replicada en otras redes sociales y fue hasta este momento cuando se desató toda la polémica pues el médico fue severamente criticado.

“¡Qué profesional ese doctor! Ética y moral por las nubes”, “El doctor quiere ser famoso”, “¡Cuánto profesionalismo!”, “Pues el doctorcito solo quiere fama”, “La gente siempre queriendo sacar provecho de la desgracia”, “Esto ya se convirtió en un circo”, “¿Qué onda con este doc?” y “Salió perfecto, doctor” fueron tan solo algunos de los comentarios que generó esta polémica postal en la que Paolita Suárez apareció desde la camilla de un hospital.

La propia Paolita Suárez ha documentado todos los detalles de su estancia en el hospital. Foto: IG: paolitasuarezoficial

Paolita Suárez sale en defensa de su doctor

Ante todo el revuelo se originó por la polémica foto del médico y Paolita Suárez, la influencer optó por salir aclarar la situación y señaló en su perfil oficial de Facebook que fue ella misma quien le pidió al galeno que tomara la selfie, además, reiteró que se encuentra más que agradecida por los tratos y atenciones que siempre le brinda.

Paolita Suárez aseguró que ella misma le pidió a su doctor tomar la polémica postal. Foto: IG: paolitasuarezoficial

“Comadre, por favor no se enojen. Yo le dije al doctor que me tomara la foto en agradecimiento porque siempre que me pongo mal mal, él es el que siempre me atiende y estoy muy agradecida con Jesús Montoya por todos los cuidados que siempre me ha dado es por eso que yo subí esa foto, él es muy profesional en su trabajo. Lo quiero mucho”, fue el texto con el que Paolita Suárez pidió un alto a los ataques contra su doctor.

Actualmente Paolita Suárez sigue hospitalizada y se sabe que tiene dos costillas fracturadas, además, necesitará una cirugía de nariz y se mantiene en espera de recibir un diagnóstico referente a los golpes recibidos en el ojo pues existe la posibilidad de que pueda perder la visibilidad, no obstante, el panorama se ampliará en cuanto ceda la inflamación en esta zona de su rostro.