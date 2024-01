"Ella solo quería defenderse": guardaespaldas de Paola Suárez revela detalles de la agresión

Paola Suárez se encuentra recuperándose de la agresión que habría sufrido ayer de su prometido José de Jesús Castro, ahora es su guardaespaldas quien rompe el silencio sobre lo sucedido la madrugada del miércoles10 de enero que acabó con la creadora de contenido hospitalizada.

"Ella sólo quería defenderse de lo que le estaba robando y él empezó a golpearla", reveló el guardaespaldas de Paola Suárez.

Relató que es mentira que hayan consumido drogas como él lo afirmó, narró que estuvieron en un bar "yo estuve con ellos donde él inclusive le ofreció matrimonio y de ahí se fueron a la casa y estuvieron tomando, pero no hubo otras drogas", explicó el colaborador de Paola Suárez, quien ya interpuso una demanda contra su prometido.

Acudieron juntos a la boda de Kimberly "La más preciosa" Foto: Instagram Instagram paolitasuarez28

"Paola Suárez sólo se defendió". asegura el guardaespaldas de la influencer

El guardaespaldas de Paola Suárez señaló en entrevista con el programa "De Primera mano" que hay videos y testigos que podrían confirmar que es mentira la versión de José de Jesús Castro y comentó que la pareja de la integrante del clan de "Las perdidas" no es tranquilo como aparenta ser.

"Es una persona que se ve muy noble pero no es noble es muy agresivo", dijo el guardaespaldas de Paola Suárez.

Novio de Paola Suárez asegura que ella se pegó con una lámpara en la cara

José de Jesús Castro aseveró que los dos andaban drogados "cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó. Al lado de su cama hay una lámpara y allí fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué" y declaró que no se está escondiendo y por eso da la cara, en una entrevista compartida en redes sociales.