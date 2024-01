Kimberly "La más preciosa" rompe en llanto al enterarse del estado de salud de Paola Suárez

Tras dar a conocer que Paola Suárez fue presuntamente golpeada por su prometido José de Jesús Castro, su amiga, Kimberly "La más preciosa", reaccionó en un en vivo a la noticia y se dejó ver muy afectada, pues rompió en llanto al ver a la integrante de "Las Perdidas" en el hospital, debido a las lesiones que presentaba.

La noche de este miércoles 10 de enero, Kimberly Irene tomó su cuenta de YouTube para hablar sobre el caso de Paola Suárez, quien presumiblemente fue golpeada por su pareja sentimental, con el que se acaba de comprometer horas antes. "La más preciosa" destacó que hasta ese momento no tenía más información sobre su compañera, pues destacó que solo sabía lo que había comunicado Wendy Guevara.

Así lloró Kimberly "La más preciosa" al ver a Paola Suárez en el hospital

La influencer destacó que también vio las imágenes en donde Paolita se encuentra en la cama del hospital con la cara llena de lesiones. Además, dijo que está preocupada debido a su herida en el ojo, por lo que en ese momento no pudo contener las lágrimas y frente a la cámara comenzó a llorar.

“Yo quiero hacerme la fuerte pero no puedo. Porque si me duele verla así. Ella no la regó, no me importa, lo que me importa es que se salve su ojo, que salga bien de su nariz, hermanas. En este caso Paola, lo que ocupe para su operación, para que salga yo estoy para apoyarla como lo dijo Wendy y la Gorda (Evelyn)”, dijo Kimberly mientras se le salían algunas lágrimas.

La creadora de contenido declaró que tiene coraje por lo que le sucedió a Paola Suárez, pero que tampoco está en posición de juzgar, ya que solamente ella y su novio saben por qué pasó. “No juzguen a Paola, ni al chico. Cada quien va a dar su testimonio pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. Les pido que hagamos una oración", mencionó.

Más tarde, Kimberly "La más preciosa" se encontró con Wendy Guevara y sus demás amigas, quienes estuvieron con "La Patitas" en el hospital. La influencer nuevamente volvió a romper en llanto, por lo que sus compañeros intentaron tranquilizarla al decirle que Suárez se encontraba estable, y que solo estaban esperando que se desinflamara su ojo para hacerle exámenes.

¿Qué pasó con Paola Suárez y su novio?

De acuerdo a lo que informó Wendy Guevara, Paola Suárez y su novio Jesús habrían peleado porque él le robó dinero, sin embargo, éste la golpeó y la encerró en su cuarto. Por su parte, la pareja de la influencer ha salido a defenderse alegando que ella se pegó con una lámpara después de que él la empujó.

En tanto, los seguidores de Kimberly "La más preciosa" le advirtieron que se vea reflejada en el caso de Paola, pues ella también ha tenido peleas fuertes con su esposo Óscar Barajas, las cuales han sido documentadas en video.